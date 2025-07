Vicepremierul Dragoş Anastasiu a declarat, marţi, despre consiliul consultativ, pe măsurile fiscale privind companiile de stat, că va oficializa, când va fi gata demersul, acest grup de lucru, dar deocamdată au fost doar întrebaţi nişte oameni dacă vor să pună umărul. El a făcut publice și câteva dintre numele celor întrebați. Declarația, făcută într-o conferință de presă de la Palatul Victoria, vine după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a amenințat Guvernul Bolojan cu plângere penală, din cauză că ar exista un grup de consilieri din mediul privat care consiliază Executivul.

„Am iniţiat un demers de a strânge un grup de oameni într-un consiliu consultativ care rămâne deschis oricăror propuneri care vin din afară. Pentru că au fost întrebări în spaţiu public cine sunt acei oameni, o să vreau să vă nominalizez câţiva dintre aceştia, urmând ca lista să fie deschisă. Iar dacă există o suspiciune cu privire la oricare dintre aceşti oameni, noi am testat, am făcut screening cum am putut mai bine, dar dacă există şi alte indicii, vă rog să mi le daţi. Vom oficializa, când va fi gata demersul, acest grup de lucru”, a precizat Anastasiu.

El a menţionat că nu există niciun fel de intenţie de a face ceva netransparent.

„O să vă dau câteva din numele care au fost implicate în aceste discuţii: Speranţa Munteanu, Mihaela Mitroi, Crenguţa Leana, Iancu Guda, Anca Grigorescu şi mă opresc, aici sunt mai multe nume. O să vedeţi transparent întreaga listă, atunci când o vom definitiva şi când o vom oficializa la momentul potrivit, va fi în următoarele zile”, a arătat vicepremierul Anastasiu.

Potrivit lui Dragoș Anastasiu, nu s-a formalizat grupul de lucru şi până acum nu a existat nicio întâlnire, nu au avut acces la niciun fel de informaţii confidenţiale.

„Acest grup de lucru va fi oficializat atunci când va fi definitivat. Deocamdată au fost doar întrebaţi nişte oameni dacă vor să pună umărul”, a subliniat Anastasiu.

Sorin Grindeanu a amenințat Guvernul Bolojan cu plângere penală, din cauză că, spune liderul PSD, ar exista un grup de consilieri din mediul privat care consiliază Executivul. Grindeanu susține că în grupul informal există oameni care „aveau interes să falimenteze companiile de stat. Este ilegal. Este trafic de influență, să se potolească, ca să nu le fac chiar eu plângere!”. În replică, Ilie Bolojan a declarat, marți seară, că nu știe despre ce vorbește liderul PSD. „Experți care știu economiei s-au oferit voluntari să consilieze Guvernul”, a declarat premierul.

