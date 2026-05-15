Live TV

Ilie Bolojan: „PSD vrea să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală”. Comparație cu partidul Syriza

Data actualizării: Data publicării:
Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri că statul trebuie să ia nişte măsuri structurale şi să nu îşi mai bată joc de banul public, adăugând că PSD vrea să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, „la şurubăreală”.

„Trebuie să lucrăm la nişte măsuri structurale şi să nu ne mai batem joc de banul public. Gândiţi-vă că, dacă dumneavoastră vă plătiţi taxele, nu le plătiţi cu inima deschisă dacă vedeţi că nu ştiu ce demnitar îşi bate joc de banii dumneavoastră sau dacă vedeţi că un director la nu ştiu ce companie de stat sau la o bancă de stat are 20.000 de euro net sau 10.000 de euro net, iar în spatele lui nu există performanţă. Păi cum să plătească oamenii cu inima deschisă taxe şi impozite dacă văd că de banii lor cineva îşi bate joc”, a afirmat Bolojan, la HotNews.

El a subliniat că guvernanţii trebuie să le spună oamenilor adevărul.

„Dacă nu facem asta, oricine va veni în Guvern creează speranţe deşarte şi eu, după atâţia ani de experienţă, am considerat că întotdeauna cel mai corect lucru este să le spui oamenilor asta se poate face, asta nu se poate face, uite în ce condiţii se poate face şi ei nu au decât să aprecieze. Nu o să îi poţi convinge pe toţi, pentru că şi în Grecia acum nişte ani exista un partid, Syriza, care le-a promis grecilor că există nişte soluţii deosebite. Şi în alegeri o bună parte din cetăţenii greci au votat cu Syriza. Syriza s-a aliat cu euroscepticii, deci extrema stângă s-a aliat cu extrema dreaptă, au guvernat nişte ani de zile, au făcut un referendum în care s-au opus unor măsuri de plata datoriilor şi au dus Grecia într-o fundătură. Dar, a trebuit să îi vadă oamenii. Pe ai noştri, cei de la PSD - vor să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală. Nu merge această chestiune", a transmis Ilie Bolojan.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
buletin de vot urna inquam octav ganea
2
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
Screenshot 2026-05-13 230514
3
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
xi jinping
5
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Digi Sport
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, despre extinderea e-Factura pentru persoanele fizice cu afaceri mici: „Să vedem dacă este într-adevăr necesară”
INSTANT_GUVERN_BRIEFING_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan îi ia apărarea Oanei Gheorghiu: „Nu consider că a făcut ceva ilegal și imoral”
bolojan si grindeanu in parlament
Bolojan spune că PNL nu va susține un premier tehnocrat dacă PSD face parte din Guvern: „Nu mai e cale de întors”
Nicușor Dan
Nicușor Dan exclude un guvern cu AUR. Ce spune președintele, întrebat dacă îl va desemna pe Sorin Grindeanu premier
nicusor dan ilie bolojan
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_20_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O importantă lege de care depinde PNRR, blocată de 3 ani în...
2026-05-14-2622
„E bătută în cap”. Discuții despre intervenții politice pentru un...
profimedia-1014144465
Schimbare de ton. Trump, despre programul nuclear al Iranului: „20 de...
WEB killerul escortelor Sursa TVL 150526_00398
Procurorii italieni cer închisoare pe viaţă pentru românul acuzat că...
Ultimele știri
CM 2026. Atacantul inclus în lotul unei naționale participante la Cupa Mondială, deși a jucat doar o oră în acest sezon
Donald Trump face dezvăluiri după întâlnirea cu Xi Jinping. Ce au discutat despre Taiwan: „L-am ascultat și nu am comentat”
„Rusia este cea mai presantă amenințare la adresa securității continentului pentru deceniile următoare”, susține Maia Sandu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu vreau să îndulcesc realitatea". Monica Lewinsky își spune adevărul, la 30 de ani de la scandalul amoros...
Cancan
40.000 amendă tuturor românilor care comit această neglijență pe plajă, în vara lui 2026
Fanatik.ro
După un an de pauză, Florin Niță revine: ”Sper să fie așa cum îmi doresc”
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub...
Adevărul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Playtech
Localitatea din România unde salariile au explodat în ultimii ani. Tot mai mulți tineri se mută aici
Digi FM
Fiul lui Nicușor Dan, în centrul atenției la un eveniment. Antim, fascinat de avioane și deloc intimidat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat...
Pro FM
"Mă declar fan". Profesor de canto celebru în SUA, impresionat de Alexandra Căpitănescu: "Atâta tehnică...
Film Now
Sharon Stone, în rochie mini la tv, picior peste picior pe canapea. „Arăți grozav, fantastic”, i-a spus Jimmy...
Adevarul
Cine erau turnătorii din România comunistă. Ce îi determina pe români să-și dea în gât colegii de serviciu...
Newsweek
Victorie în instanță! Un pensionar obține mai multe puncte de stabilitate la pensie. Câți bani ia în plus?
Digi FM
Dan Negru, reacție acidă după semifinala Eurovision 2026 în care a fost și Alexandra Căpitănescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
În loc de geantă de lux, soțul i-a cumpărat o cămilă de peste 700 de kilograme: „Sunt animale incredibil de...
Film Now
Daniel Craig, greu de înlocuit. Încă se caută noul James Bond. Cele mai proaspete informații oferite de...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...