Ilie Bolojan: „PSD vrea să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală”. Comparație cu partidul Syriza

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri că statul trebuie să ia nişte măsuri structurale şi să nu îşi mai bată joc de banul public, adăugând că PSD vrea să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, „la şurubăreală”.

„Trebuie să lucrăm la nişte măsuri structurale şi să nu ne mai batem joc de banul public. Gândiţi-vă că, dacă dumneavoastră vă plătiţi taxele, nu le plătiţi cu inima deschisă dacă vedeţi că nu ştiu ce demnitar îşi bate joc de banii dumneavoastră sau dacă vedeţi că un director la nu ştiu ce companie de stat sau la o bancă de stat are 20.000 de euro net sau 10.000 de euro net, iar în spatele lui nu există performanţă. Păi cum să plătească oamenii cu inima deschisă taxe şi impozite dacă văd că de banii lor cineva îşi bate joc”, a afirmat Bolojan, la HotNews.

El a subliniat că guvernanţii trebuie să le spună oamenilor adevărul.

„Dacă nu facem asta, oricine va veni în Guvern creează speranţe deşarte şi eu, după atâţia ani de experienţă, am considerat că întotdeauna cel mai corect lucru este să le spui oamenilor asta se poate face, asta nu se poate face, uite în ce condiţii se poate face şi ei nu au decât să aprecieze. Nu o să îi poţi convinge pe toţi, pentru că şi în Grecia acum nişte ani exista un partid, Syriza, care le-a promis grecilor că există nişte soluţii deosebite. Şi în alegeri o bună parte din cetăţenii greci au votat cu Syriza. Syriza s-a aliat cu euroscepticii, deci extrema stângă s-a aliat cu extrema dreaptă, au guvernat nişte ani de zile, au făcut un referendum în care s-au opus unor măsuri de plata datoriilor şi au dus Grecia într-o fundătură. Dar, a trebuit să îi vadă oamenii. Pe ai noştri, cei de la PSD - vor să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală. Nu merge această chestiune", a transmis Ilie Bolojan.

