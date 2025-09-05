Live TV

Exclusiv Angajații MIPE, atenționați pentru ținuta la birou: „Nu poți să vii în șlapi”. Scrisoarea pe care le-a trimis-o ministrul Pîslaru

Andreea Ghiorghe
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
„Se îmbracă uneori ca la meci”

Ministrul Fondurilor Europene le-a transmis angajaților instituției, printr-o scrisoare internă în posesia căreia am intrat, că ar trebui să aibă mai multă grijă la ținuta pe care o au la serviciu, fără ca aceasta să fie indecentă sau extravagantă. Contactat de Digi24.ro, Dragoș Pîslaru susține că unii angajați veneau la birou în șlapi sau „ca la un meci de fotbal”.

„Vă aducem la cunoștință importanța menținerii unui climat profesional, a imaginii publice corespunzătoare Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și importanța ținutei vestimentare a angajaților, care trebuie să reflecte profesionalism și respect față de instituție”, se arată în scrisoarea transmisă de ministrul Fondurilor Europene angajaților din subordine. 

Acesta invocă regulamentul intern al ministerului, care prevede că „angajații au obligația să nu se prezinte la serviciu într-o ținută indecentă, extravagantă, care nu este adecvată în cadrul unei instituții publice”. 

„Se îmbracă uneori ca la meci”

Contactat de Digi24.ro, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că unii angajați se prezentau la birou de parcă ar merge la un meci de fotbal sau la colțul străzii.

„După lunile de acomodare și după o perioadă în care am stat de vorbă, am început cu puțină ordine în minister. Am avut formulare de feedback din partea colegilor: lumea se îmbracă uneori ca la un meci de fotbal. Nu vreau să spun de șlapi, dar nu vii la birou de parcă mergi la colțul străzii să îți iei câteva lucruri. E o chestiune de respect reciproc. Nu cer costum și cravată, dar să fii îmbrăcat decent. E absolut firesc.

Nu e vorba de uniformă sau de un cod vestimentar impus, ci de faptul că nu poți să vii în șlapi sau ca la piață la birou. Suntem într-o instituție publică, vii îmbrăcat profesionist”, a transmis ministrul. 

Citește și: Training de lux pentru 30 de angajați ai MIPE. 7 dintre ei au plecat pe Coasta de Azur, chiar dacă ministrul a anulat deplasările

