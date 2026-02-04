Live TV

Atenționare de călătorie a MAE pentru Maroc: cod roșu de vreme severă în mai multe orașe de pe coastă

emblema mae pe o usa de sticla
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Maroc că Direcţia Generală de Meteorologie a emis o alertă de cod roşu care vizează localităţile Tanger, Assilah, Larache, Tetouane, Al-Hoceima, Chefchaouen, situate de-a lungul zonei costiere.

Cetăţenii români pot urmări evoluţia situaţiei accesând informaţiile puse la dispoziţie de următoarele autorităţi locale:

  • Informaţii meteo: https://vigilance.marocmeteo.ma, Direcţia Generală de Meteorologie;
  • Informaţii despre starea drumurilor: admtrafic.ma, Direcţia Generală a Drumurilor.

În eventualitatea unei situaţii de urgenţă pe teritoriul acestei ţări, cetăţenii români sunt sfătuiţi să apeleze 112, numărul unic de urgenţă în Regatul Maroc (Poliţie, Serviciu Ambulanţă, Pompieri), mai scrie Agerpres.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon ale Ambasadei României la Rabat: +212 537 72 14 93, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +212 67 99 77 751.

Editor : Ana Petrescu

