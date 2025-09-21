Fostul judecător CCR Augustin Zegrean critică dur Guvernul după ce reforma pensiilor speciale ale magistraților a ajuns pe masa Curții Constituționale. Acesta susține că au existat mai multe încercări ale Executivelor trecute de a adopta o lege în acest sens, iar toate au picat la Curtea Constituțională. Mai mult decât atât, Augustin Zegrean afirmă faptul că guvernul Bolojan ar fi putut umbla „cu tact” prin proiect astfel încât această să devină lege.

„Nu știu ce va hotărî CCR, dar pot să vă zic ceva despre ziua de miercuri. Constituția României spune că deciziile Curții sunt general obligatorii de la data intrării în Monitorul Oficial. Sunt obligați și pentru judecătorii Curții în privința pensiilor magistraților. Mai sunt trei decizii din anii din urmă în care se încerca același lucru și toate au picat la Curte. E decizia Curții când Curtea a decis că o formă a legii este declarată neconstituțională nu mai poate fi adusă într-un alt proiect de lege”, a declarat Augustin Zegrean la Digi24.

Întrebat dacă s-ar fi putut unbla prin proiectul de lege astfel încât acesta să treacă testul CCR, fostul judecător a explicat că ar fi fost nevoie de „tact”.

„Se poate umbla, dar cu tact. În ultimii cinci ani de trei ori s-a schimbat statutul judecătorilor. E greu și pentru ei să meargă la serviciu și să se gândească că de mâine nu va mai fi, că se taie pensia sau se modifică vârsta de pensionare. Era cazul se să încheie această poveste”.

Fostul judecător CCR a venit cu critici la adresa Guvernului și susține că acesta nu a discutat cu magistrații: „Nici n-a discutat cu ei, nu s-a discutat cu magistrații. În România cele trei funcții ale statului sunt exercitate de Parlament, de Guvern și de justiție. Cele trei puteri sunt egale. Nu sunt unii mai puternici, normal ar fi fost ca instituțiile să colaboreze. Normal a fost ca cine a propus legea să discute cu cei cărora li se adresează. În Franța durează 2-3 ani până se aprobă o lege”, a explicat fostul judecător CCR.

De asemenea, fostul judecător vede amenințarea premierului cu demisia în cazul în care legea pică drept o amenințare la adresa Curții Constituționale.

„N-are legătură una cu alta. Nu de aia pleacă guvernele în România. N-a fost situație în care în urma deciziei CCR să pice Guvernul. Este problema lor, dar nu e problema CCR. Mai degrabă sună ca o amenințare la adresa Curții, dacă nu trece legea, eu plec”, a declarat acesta.

Editor : Andreea Rubica