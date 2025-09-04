AUR a prezentat astăzi, în Parlament, cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, însă sala de plen a fost aproape goală, mulți dintre aleșii Opoziției lipsind de la ședință. Executivul este acuzat de „terorism legislativ”. Votul asupra moțiunilor este programat pentru duminică, de la ora 13:00.

Președintele de ședință, Sorin Grindeanu, a anunțat la începutul plenului că, din totalul de 464 de senatori și deputați, doar 172 și-au înregistrat prezența. Cei mai mulți au participat online, în sală fiind prezenți puțin peste 40 de parlamentari. Parlamentarii au ales să lipsească, dat fiind faptul că la citirea moțiunilor nu este nevoie de cvorum, așa cum se întâmplă la dezbateri și vot.

Prima moțiune a vizat reforma din sănătate propusă de Guvern și a fost citită de deputatul Titus Muncaciu. Acesta a susținut că proiectul Executivului nu reprezintă o adevărată reformă, ci un set de măsuri restrictive care sabotează sistemul de sănătate.

„Este austeritate îmbrăcată în mantaua reformei – o strategie veche cât politica însăși. Guvernul Bolojan demonstrează că poate să împace «capra și varza»: să promită reforma sănătății în timp ce o sabotează sistematic”, a declarat parlamentarul de la tribuna Legislativului.

„Reforma companiilor doar simulează bunele intenții”

A doua moțiune, referitoare la reforma companiilor de stat, a fost citită de senatorul Petrișor Peiu. El a afirmat că proiectul „simulează bunele intenții”, dar nu aduce schimbări reale:

„Drumul spre iad este pavat cu simularea bunelor intenții. Despre asta este vorba în proiectul de lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.”

În textul aceleiași moțiuni, AUR acuză Guvernul de „terorism legislativ”: „Proiectul de lege privind ‘îmbunătățirea guvernanței corporative’ face parte dintr-un act de terorism legislativ fără precedent în Europa democratică, comparabil doar cu practici autoritare. (…) Niciodată, în istoria democrațiilor europene, un guvern nu a sfidat logica democratică și separația puterilor în stat într-o asemenea măsură, asumându-și răspunderea în Parlament pe cinci proiecte de lege într-o singură zi”, se arată în document.

O moțiune de cenzură a fost depusă și pentru proiectul care vizează companiile de stat autofinanțate, precum ASF, ANRE și ANCOM. Textul a fost citit de senatoarea Nina Stelea, care a acuzat că „sinecurile rămân, salariile colosale sunt atinse doar marginal și nu există intenția introducerii unor criterii de performanță”.

„Coaliția reinventează matematica”

Ultima moțiune, prezentată de deputata Ramona Bruynseels, critică modificările fiscale propuse de Guvern: „Paradoxul este tragic: patru partide care promiteau reduceri de taxe au generat, în schimb, creșteri masive. Coaliția reinventează matematica – pentru prima dată în istorie, patru scăderi dau o sumă mai mare!”, a declarat aceasta.

Calendarul și șansele de reușită

Conducerea Parlamentului a decis, după o ședință care a avut loc după ora 23:00 miercuri seară, că moțiunile vor fi dezbătute şi votate duminică, 7 septembrie, de la ora 13:00.

Pentru ca demersul să treacă, Opoziția are nevoie de voturile a 233 de parlamentari, adică mai mult decât pot aduna AUR, SOS, POT și neafiliații la un loc. Partidele aflate la guvernare – PSD, PNL, USR, UDMR, susţinute de minorităţi deţin o majoritate confortabilă în Parlament și cel mai probabil se vor abține de la vot, așa cum au procedat la ulima moțiune de cenzură, pentru a nu exista suspiciunea că vreunul dintre aleșii Coaliției a dat curs demersului Opoziției.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.