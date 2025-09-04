Live TV

Video&Foto AUR a prezentat moțiunile de cenzură în Parlament, cu sala aproape goală. Opoziția acuză Guvernul de „terorism legislativ”

Data publicării:
2025-06-23-8329
Sursa: Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Reforma companiilor doar simulează bunele intenții” „Coaliția reinventează matematica” Calendarul și șansele de reușită

AUR a prezentat astăzi, în Parlament, cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, însă sala de plen a fost aproape goală, mulți dintre aleșii Opoziției lipsind de la ședință. Executivul este acuzat de „terorism legislativ”. Votul asupra moțiunilor este programat pentru duminică, de la ora 13:00.

Președintele de ședință, Sorin Grindeanu, a anunțat la începutul plenului că, din totalul de 464 de senatori și deputați, doar 172 și-au înregistrat prezența. Cei mai mulți au participat online, în sală fiind prezenți puțin peste 40 de parlamentari. Parlamentarii au ales să lipsească, dat fiind faptul că la citirea moțiunilor nu este nevoie de cvorum, așa cum se întâmplă la dezbateri și vot. 

Prima moțiune a vizat reforma din sănătate propusă de Guvern și a fost citită de deputatul Titus Muncaciu. Acesta a susținut că proiectul Executivului nu reprezintă o adevărată reformă, ci un set de măsuri restrictive care sabotează sistemul de sănătate.

„Este austeritate îmbrăcată în mantaua reformei – o strategie veche cât politica însăși. Guvernul Bolojan demonstrează că poate să împace «capra și varza»: să promită reforma sănătății în timp ce o sabotează sistematic”, a declarat parlamentarul de la tribuna Legislativului.

„Reforma companiilor doar simulează bunele intenții”

A doua moțiune, referitoare la reforma companiilor de stat, a fost citită de senatorul Petrișor Peiu. El a afirmat că proiectul „simulează bunele intenții”, dar nu aduce schimbări reale:

„Drumul spre iad este pavat cu simularea bunelor intenții. Despre asta este vorba în proiectul de lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.”

În textul aceleiași moțiuni, AUR acuză Guvernul de „terorism legislativ”: „Proiectul de lege privind ‘îmbunătățirea guvernanței corporative’ face parte dintr-un act de terorism legislativ fără precedent în Europa democratică, comparabil doar cu practici autoritare. (…) Niciodată, în istoria democrațiilor europene, un guvern nu a sfidat logica democratică și separația puterilor în stat într-o asemenea măsură, asumându-și răspunderea în Parlament pe cinci proiecte de lege într-o singură zi”, se arată în document.

O moțiune de cenzură a fost depusă și pentru proiectul care vizează companiile de stat autofinanțate, precum ASF, ANRE și ANCOM. Textul a fost citit de senatoarea Nina Stelea, care a acuzat că „sinecurile rămân, salariile colosale sunt atinse doar marginal și nu există intenția introducerii unor criterii de performanță”.

„Coaliția reinventează matematica”

Ultima moțiune, prezentată de deputata Ramona Bruynseels, critică modificările fiscale propuse de Guvern: „Paradoxul este tragic: patru partide care promiteau reduceri de taxe au generat, în schimb, creșteri masive. Coaliția reinventează matematica – pentru prima dată în istorie, patru scăderi dau o sumă mai mare!”, a declarat aceasta.

Calendarul și șansele de reușită

Conducerea Parlamentului a decis, după o ședință care a avut loc după ora 23:00 miercuri seară, că moțiunile vor fi dezbătute şi votate duminică, 7 septembrie, de la ora 13:00.

Pentru ca demersul să treacă, Opoziția are nevoie de voturile a 233 de parlamentari, adică mai mult decât pot aduna AUR, SOS, POT și neafiliații la un loc. Partidele aflate la guvernare – PSD, PNL, USR, UDMR, susţinute de minorităţi deţin o majoritate confortabilă în Parlament și cel mai probabil se vor abține de la vot, așa cum au procedat la ulima moțiune de cenzură, pentru a nu exista suspiciunea că vreunul dintre aleșii Coaliției a dat curs demersului Opoziției. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
1
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
2
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
2025-06-20-7
3
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
nastase profimedia
4
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
5
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
"Șocant". Arbitră lovită peste față de un fotbalist, în văzul tuturor! Imaginile fac înconjurul lumii
Digi Sport
"Șocant". Arbitră lovită peste față de un fotbalist, în văzul tuturor! Imaginile fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - CONFERINTA - MASURI FISCALE IN SANATATE - 2 ilie bolojan
Nou plan pentru reducerile din primării. Tăierea bugetelor, nu a...
sala de clasa goala
Profesorii amenință să boicoteze începerea anului școlar. Cum spune...
copii care alearga pe langa fantani
Alerte ANM: Urmează două zile de caniculă. Cât va dura valul de...
CONSTANTA - BAZA MK - FORTELE AERIENE FINLANDEZE - 11 IUN 2024
Planul NATO în România. 20.000 de soldați la Constanța: numărul...
Ultimele știri
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Mark Rutte, replică pentru Moscova: Nu Rusia decide dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina
Trump se declară în continuare decis să obțină un acord de pace între Rusia și Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Emmanuel Macron
„Nu a mai fost atâta incertitudine din 1968”. De ce nici măcar demisia lui Macron nu ar mai putea salva Franța din criză
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
AUR a depus patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Ședința-maraton pentru dezbateri va avea loc duminică
BUCURESTI - AUR - CONFERINTA - 7 IUL 2025
Lege propusă de AUR: Elevii și profesorii să cânte imnul și să spună „Tatăl nostru” la începutul orelor
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reacția Guvernului României după vizita lui Dăncilă și Năstase în China: „Nu au reprezentat Executivul”
BUCURESTI - USR - PMB - 16 OCT 2024
Lasconi, atac la Nicușor Dan pe tema primăriilor: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a riscat închisoarea și s-a căsătorit cu verișorul ei, căruia i-a dăruit și un copil. Ce a urmat...
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la...
Adevărul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playtech
Iarna vine mai repede decât ne-am fi aşteptat. Când ar urma să ningă în Bucureşti
Digi FM
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe...
Digi Sport
"Mi-e rușine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiricheș, la trei zile de când l-a scos în minutul 29
Pro FM
Brian de la Backstreet Boys, 25 de ani frumoși de căsnicie. Cine e femeia care l-a făcut să uite de fanele...
Film Now
Feblețea lui Tom Cruise, apariție de senzație la Veneția. Debut pe covorul roșu alături de soțul ei, după...
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale cu 8.000 lei decisă de CCR. Șefa CSM și Lia Savonea au refuzat negocieri
Digi FM
"Nu există nimic magic în trei mese pe zi". De ce pentru unii funcționează două mese, iar pentru alții mai...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Katie Holmes, vizitată de fiica sa pe platourile de la „Happy Hours”. Suri Cruise i-a încântat cu zâmbetul ei...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...