AUR a anunțat că depune o moțiune împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, acuzându-l că a tratat cu indiferență solicitările fermierilor și că nu a reușit să asigure o contribuție semnificativă a agriculturii la PIB-ul țării. Până acum, formațiunea a depus trei moțiuni împotriva miniștrilor din Cabinetul Bolojan: Daniel David (Educație), Diana Buzoianu (Mediu) și Radu Miruță (Economie).

„Moțiunea pe care o depunem astăzi împotriva domnului ministru Florin Barbu are la bază participarea tot mai scăzută a agriculturii la PIB-ul României.

Anul trecut, în urma grevei fermierilor, din cele 14 puncte solicitate de aceștia, domnul ministru a tratat cu indiferență 8 — nici măcar nu le-a inclus în discuție. Trei puncte au fost abordate superficial, iar alte trei au fost rezolvate de Uniunea Europeană.

Dacă în 2022, înainte ca domnul Barbu să preia conducerea ministerului, agricultura contribuia cu 4,5% la PIB-ul României, în 2023 această pondere a scăzut la 3,9%, în 2024 la 3,2%, iar anul acesta participarea este zero.

Din acest motiv suntem obligați să depunem o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii. Nu este vorba despre o persoană sau despre un partid anume, ci despre întreaga coaliție de guvernare, care are ultimul cuvânt de spus și poartă responsabilitatea pentru acest dezastru asupra economiei românești”, a declarat, la Parlament, deputatul Călin Matieș.

Anunțul vine în aceeași zi în care, la Senat, urmează să fie dezbătută moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță. Până acum, formațiunea a depus trei moțiuni împotriva miniștrilor din Guvernul Bolojan: Daniel David, ministrul Educației, Diana Buzoianu, ministra Mediului, și Radu Miruță, ministrul Economiei. Primele două au fost respinse, iar cea de-a treia urmează să fie votată astăzi.

Editor : A.G.