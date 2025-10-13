Live TV

Video AUR depune moțiune și împotriva ministrului Agriculturii. Ce îi reproșează lui Florin Barbu

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - AUR - CONFERINTA - 7 IUL 2025
Sigla AUR la Palatul Parlamentului din București, 7 iulie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

AUR a anunțat că depune o moțiune împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, acuzându-l că a tratat cu indiferență solicitările fermierilor și că nu a reușit să asigure o contribuție semnificativă a agriculturii la PIB-ul țării. Până acum, formațiunea a depus trei moțiuni împotriva miniștrilor din Cabinetul Bolojan: Daniel David (Educație), Diana Buzoianu (Mediu) și Radu Miruță (Economie).

„Moțiunea pe care o depunem astăzi împotriva domnului ministru Florin Barbu are la bază participarea tot mai scăzută a agriculturii la PIB-ul României.

Anul trecut, în urma grevei fermierilor, din cele 14 puncte solicitate de aceștia, domnul ministru a tratat cu indiferență 8 — nici măcar nu le-a inclus în discuție. Trei puncte au fost abordate superficial, iar alte trei au fost rezolvate de Uniunea Europeană.

Dacă în 2022, înainte ca domnul Barbu să preia conducerea ministerului, agricultura contribuia cu 4,5% la PIB-ul României, în 2023 această pondere a scăzut la 3,9%, în 2024 la 3,2%, iar anul acesta participarea este zero.

Din acest motiv suntem obligați să depunem o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii. Nu este vorba despre o persoană sau despre un partid anume, ci despre întreaga coaliție de guvernare, care are ultimul cuvânt de spus și poartă responsabilitatea pentru acest dezastru asupra economiei românești”, a declarat, la Parlament, deputatul Călin Matieș. 

Anunțul vine în aceeași zi în care, la Senat, urmează să fie dezbătută moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță. Până acum, formațiunea a depus trei moțiuni împotriva miniștrilor din Guvernul Bolojan: Daniel David, ministrul Educației, Diana Buzoianu, ministra Mediului, și Radu Miruță, ministrul Economiei. Primele două au fost respinse, iar cea de-a treia urmează să fie votată astăzi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
1
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
Screenshot 2025-10-11 213821
2
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
profimedia-1029625023
4
„Șoferi la război.” Noua metodă a lui Putin prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
Total neașteptat! Ce i-a spus Gigi Becali soției sale, chiar înainte de miezul nopții: ”Să nu mai aibă aștia ce face”
Digi Sport
Total neașteptat! Ce i-a spus Gigi Becali soției sale, chiar înainte de miezul nopții: ”Să nu mai aibă aștia ce face”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în...
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Ostaticii în viață au fost eliberați de Hamas. Trump declară în...
poza deschidere
Anchetă Digi24. Sute de medici din spitalele de stat refuză avortul...
Vladimir Putin
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a...
Ultimele știri
Nicușor Dan: Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță. Nu este firească, este o alegere a societății
Mesajul lui Zelenski, după ce Trump l-a amenințat pe Putin: „Poate fi forțat să facă pace, la fel ca oricare alt terorist”
Șofer român, înjunghiat mortal în Italia. Tânărul de 32 de ani a fost găsit fără suflare lângă TIR-ul pe care îl conducea
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Lingouri de aur.
Banca Naţională a Bulgariei a cumpărat două tone de aur înaintea adoptării euro. Este cea mai mare achiziție din ultimii 28 de ani
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Poate AUR să demită președintele României? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
Macron Visits Gemmayze District - Beirut
Emmanuel Macron l-a nominalizat pe Sébastien Lecornu pentru postul de premier, la patru zile de la demisia sa din această funcție
Noii parlamentari au depus jurământul.
Bolojan, despre reducerea numărului de parlamentari: „Nu sunt populist. E o formă de respect pentru electorat”
csoma botond
Lider UDMR, despre reducerea numărului de parlamentari: Reprezentarea comunității maghiare s-ar reduce. E de neacceptat
Partenerii noștri
Pe Roz
Venus, planeta iubirii și a frumuseții, intră în Fecioară. Zodiile care vor avea noroc pe toate planurile
Cancan
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Fanatik.ro
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în România – Austria 1-0
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și...
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Cât costă carnea de porc la final de 2025? Românii au început să comande deja pentru Crăciun
Digi FM
Un tânăr nepalez s-a filmat dansând pe manele cu soția sa, o româncă din București, în țara lui natală...
Digi Sport
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele luni din viața actriței Diane Keaton. Prietenă apropiată: „Era foarte, foarte...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Mireasa vrea o lună de miere de 15.000 de dolari, dar mirele are alte planuri: „Mă face să mă întreb dacă ar...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fosta soție a lui Woody Allen, Mia Farrow, omagiu pentru Diane Keaton, în ciuda trecutului complicat dintre...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...