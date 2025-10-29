Live TV

AUR îl cheamă pe Bolojan în Parlament. Ce explicații îi cere premierului partidul lui George Simion

Data publicării:
ilie bolojan parlament
Inquam Photos / Octav Ganea

Grupul parlamentar al AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan în Parlament, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”, ca să prezinte date despre execuția bugetară și bugetul pentru 2026. Solicitarea partidului a fost transmisă de conducerea Camerei către Guvern.

AUR vrea ca șeful Executivului să ofere detalii despre execuția bugetară pentru finalul acestui an, bugetul pe 2026 și pregătirile pentru sezonul de iarnă, în contextul scumpirii energiei electrice.

„În temeiul art. 211, alin (1) şi (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, grupul parlamentar AUR solicită participarea domnului Ilie Bolojan, Prim-ministrul Guvernului României, în vederea introducerii pe ordinea de zi a ședintei plenului Camerei Deputaţilor a dezbaterii politice organizate la «Ora prim-ministrului» în data de 03 noiembrie 2025 pentru a prezenta situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025—2026, în contextul scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 și a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026”, precizează solicitarea Alianței pentru Unirea Românilor, transmisă de Biroul permanent al Camerei la Palatul Victoria.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
soldati americani mihail kogalniceanu
4
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
5
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea...
Horațiu Potra
Cum încearcă Rusia să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din...
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Tichetele de masă vor fi majorate, dar creșterea salariului minim se...
soldati americani romania kogalniceanu
Expert în apărare: „Decizia SUA încurajează Rusia la incursiuni mai...
Ultimele știri
10 medici din Italia și-au umplut listele de aşteptare cu sute de programări false, pentru a munci mai puţin
O clădire de patrimoniu din Centrul Vechi din București intră în reconstrucţie. Stelian Bujduveanu: „Este o intervenție necesară”
Rogobete, despre cazul Ștefaniei Szabo: Nu știu de ce făcea șapte gărzi pe lună. Erau nouă chirurgi în acea secție
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bolojan nicusor dan mosteanu csoma botond
Nicușor Dan i-a convocat pe Ilie Bolojan și Ionuț Moșteanu, după decizia SUA de a retrage soldați americani din România (surse)
Oana Gheorghiu. Foto- Facebook
Reacția Oanei Gheorghiu, după ce Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unor postări
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier: „PSD trebuie consultat”
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
Olguța Vasilescu îl amenință pe Ilie Bolojan cu moțiune de cenzură dacă premierul nu își va asuma eșecul cu pensiile magistraților
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Numărul parlamentarilor ar putea fi redus cu 10%. Scenariul a fost discutat în ședința Coaliției, la propunerea UDMR (surse)
Partenerii noștri
Pe Roz
Jaclyn Smith are 80 de ani, dar pare cu 30 de ani mai tânără. "Îngerul lui Charlie" e la al patrulea mariaj...
Cancan
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții...
Fanatik.ro
Haos! UEFA, o nouă decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă...
Adevărul
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni
Playtech
Cât de des ar trebui să golești boilerul (rezervorul de apă caldă) – și de ce este atât de important
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi Sport
Adevăratul motiv pentru care Lamine Yamal i-a pus banii "pe masă" Shakirei
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Chris Evans a devenit tată la 44 de ani. Soția starului din „Captain America: First Avenger” a născut primul...
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Ce înseamnă Halloween și cum se sărbătorește. De ce se poartă costume
Digi World
„Marker al schimbărilor climatice”. Uraganele precum Melissa sunt tot mai frecvente. „O situaţie cam...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiul cel mic al lui Cillian Murphy, într-un serial alături de Sienna Miller. Adolescentul îi seamănă mult...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”