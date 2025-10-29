AUR îl cheamă pe Bolojan în Parlament. Ce explicații îi cere premierului partidul lui George Simion

Grupul parlamentar al AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan în Parlament, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”, ca să prezinte date despre execuția bugetară și bugetul pentru 2026. Solicitarea partidului a fost transmisă de conducerea Camerei către Guvern.

AUR vrea ca șeful Executivului să ofere detalii despre execuția bugetară pentru finalul acestui an, bugetul pe 2026 și pregătirile pentru sezonul de iarnă, în contextul scumpirii energiei electrice.

„În temeiul art. 211, alin (1) şi (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, grupul parlamentar AUR solicită participarea domnului Ilie Bolojan, Prim-ministrul Guvernului României, în vederea introducerii pe ordinea de zi a ședintei plenului Camerei Deputaţilor a dezbaterii politice organizate la «Ora prim-ministrului» în data de 03 noiembrie 2025 pentru a prezenta situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025—2026, în contextul scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 și a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026”, precizează solicitarea Alianței pentru Unirea Românilor, transmisă de Biroul permanent al Camerei la Palatul Victoria.

