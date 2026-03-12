Ce conține parteneriatul strategic România-Ucraina. Documentele semnate de Nicușor Dan și Volodimir Zelenski

Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au semnat astăzi, la Cotroceni, trei documente – parteneriatul strategic între cele două țări și două documente privind cooperarea în domeniul energiei și al producției comune de armament.

Parteneriat strategic România-Ucraina

În declarația comună privind stabilirea parteneriatului strategic între România și Ucraina, cele două țări se angajează să-și crească cooperarea în domeniul politic, al apărării și securității, economiei, energiei și infrastructurii, al mediului, al culturii și educației.

De asemenea, cele două țări vor lucra împreună în eforturile internaționale pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă pentru Ucraina, pedepsirea crimelor de război comise de Rusia, obținerea de compensații din partea Rusiei pentru agresiunea împotriva Ucrainei.

Cele două țări se angajează de asemenea să protejeze minoritatea română din Ucraina și pe cea ucraineană din România.

De asemenea, România va sprijini Ucraina să-și continue procesul de reforme.

În ceea ce privește dialogul strategic și politic, cele două țări vor lansa o Comisie Strategică la nivel înalt și vor organiza anual ședințe de guvern comune, consultări la nivel de Parlament și miniștri de Externe.

În domeniul securității și apărării, cele două țări vor coopera „pe baza convingerii ferme că viitorul Ucrainei este în NATO”.

România se angajează să sprijine și să promoveze în rândul aliaților aderarea Ucrainei la NATO imediat ce aceasta va îndeplini condițiile.

Cele două țări își vor întări cooperarea în domeniul securității cibernetice și al combaterii dezinformării, vor face transfer de expertiză, în combaterea criminalității organizate, al securității frontierelor și traficului de arme și persoane.

De asemenea, România va ajuta Ucraina să-și alinieze legislația la cea a UE în domeniul protecției infrastructurii critice.

Un alt capitol privește sprijinul pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, la care Ucraina vrea de asemenea să adere cât mai curând posibil.

Parteneriatul strategic mai prevede acțiuni de colaborare în domeniul securității regionale, transportului, energiei, comerțului și tranzitului de mărfuri, agriculturii, mediului de afaceri, legislației și mediului.

Puteți consulta documentul integral AICI

Coproducție de material defensiv în România

În contextul agresiunii ruse împotriva Ucrainei și având în vedere nevoia acestei țări de armament pentru a se apăra, cele două țări vor colabora pentru a crea capacități de producție, pe teritoriul României, pentru sisteme de apărare ucrainene.

România și Ucraina se angajează să întărească cooperarea între industriile de apărare din cele două țări, pentru a facilita coproducția de sisteme și capabilități de apărare ucrainene pe teritoriul României și pentru a se asigura că România beneficiază de experiența ucraineană în acest domeniu.

Majoritatea producției va fi folosită pentru a acoperi nevoia armatei ucrainene și cea a armatei române.

România va oferi sprijiin, inclusiv financiar, pentru a facilita această cooperare, iar Ucraina va oferi tehnologia necesară pentru producția de echipament defensiv.

Puteți consulta documentul integral AICI

Acord în domeniul energetic

Dan și Zelenski au semnat, de asemenea, un acord cadru de cooperare în sectorul energetic, în contextul „consecințelor grave ale agresiunii armate ilegale, neprovocate și nejustificate a Federației Ruse împotriva Ucrainei, care a provocat distrugeri și daune semnificative infrastructurii energetice a Ucrainei”.

Cele două țări se angajează să coopereze pentru a crește posibilitatea exportului și importului de energie electrică prin construirea unei linii aeriene de 400 kV între orașul Cernăuți din Ucraina și orașul Suceava din România, precum și prin punerea în funcțiune a unei linii aeriene de 110 kV între orașul Porubne din Ucraina și orașul Siret din România.

De asemenea, Ucraina și România vor dezvolta capacitatea Coridorului vertical de gaze care leagă Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina, în scopul diversificării rutelor de aprovizionare cu gaze către Europa, inclusiv prin găsirea unei soluții pe termen lung pentru reducerea tarifelor de transport al gazelor naturale.

România și Ucraina vor explora posibilitatea folosirii instalațiilor subterane de stocare a gazelor din Ucraina pentru stocarea gazelor provenite din Coridorul vertical de gaze, precum și a gazelor provenite din viitoarea producție din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, care va acoperi necesarul de gaze al Ucrainei și va asigura stocarea în condiții de siguranță a acestora.

Puteți consulta documentul integral AICI

Editor : M.B.