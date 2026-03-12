Live TV

Ce conține parteneriatul strategic România-Ucraina. Documentele semnate de Nicușor Dan și Volodimir Zelenski

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_DECLA_ZELENSKI_NICUSOR_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
Parteneriat strategic România-Ucraina Coproducție de material defensiv în România Acord în domeniul energetic

Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au semnat astăzi, la Cotroceni, trei documente – parteneriatul strategic între cele două țări și două documente privind cooperarea în domeniul energiei și al producției comune de armament.

Parteneriat strategic România-Ucraina

În declarația comună privind stabilirea parteneriatului strategic între România și Ucraina, cele două țări se angajează să-și crească cooperarea în domeniul politic, al apărării și securității, economiei, energiei și infrastructurii, al mediului, al culturii și educației.

De asemenea, cele două țări vor lucra împreună în eforturile internaționale pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă pentru Ucraina, pedepsirea crimelor de război comise de Rusia, obținerea de compensații din partea Rusiei pentru agresiunea împotriva Ucrainei.

Cele două țări se angajează de asemenea să protejeze minoritatea română din Ucraina și pe cea ucraineană din România.

De asemenea, România va sprijini Ucraina să-și continue procesul de reforme.

În ceea ce privește dialogul strategic și politic, cele două țări vor lansa o Comisie Strategică la nivel înalt și vor organiza anual ședințe de guvern comune, consultări la nivel de Parlament și miniștri de Externe.

În domeniul securității și apărării, cele două țări vor coopera „pe baza convingerii ferme că viitorul Ucrainei este în NATO”.

România se angajează să sprijine și să promoveze în rândul aliaților aderarea Ucrainei la NATO imediat ce aceasta va îndeplini condițiile.

Cele două țări își vor întări cooperarea în domeniul securității cibernetice și al combaterii dezinformării, vor face transfer de expertiză, în combaterea criminalității organizate, al securității frontierelor și traficului de arme și persoane.

De asemenea, România va ajuta Ucraina să-și alinieze legislația la cea a UE în domeniul protecției infrastructurii critice.

Un alt capitol privește sprijinul pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, la care Ucraina vrea de asemenea să adere cât mai curând posibil.

Parteneriatul strategic mai prevede acțiuni de colaborare în domeniul securității regionale, transportului, energiei, comerțului și tranzitului de mărfuri, agriculturii, mediului de afaceri, legislației și mediului.

Puteți consulta documentul integral AICI

Coproducție de material defensiv în România

În contextul agresiunii ruse împotriva Ucrainei și având în vedere nevoia acestei țări de armament pentru a se apăra, cele două țări vor colabora pentru a crea capacități de producție, pe teritoriul României, pentru sisteme de apărare ucrainene.

România și Ucraina se angajează să întărească cooperarea între industriile de apărare din cele două țări, pentru a facilita coproducția de sisteme și capabilități de apărare ucrainene pe teritoriul României și pentru a se asigura că România beneficiază de experiența ucraineană în acest domeniu.

Majoritatea producției va fi folosită pentru a acoperi nevoia armatei ucrainene și cea a armatei române.

România va oferi sprijiin, inclusiv financiar, pentru a facilita această cooperare, iar Ucraina va oferi tehnologia necesară pentru producția de echipament defensiv.

Puteți consulta documentul integral AICI

Acord în domeniul energetic

Dan și Zelenski au semnat, de asemenea, un acord cadru de cooperare în sectorul energetic, în contextul „consecințelor grave ale agresiunii armate ilegale, neprovocate și nejustificate a Federației Ruse împotriva Ucrainei, care a provocat distrugeri și daune semnificative infrastructurii energetice a Ucrainei”.

Cele două țări se angajează să coopereze pentru a crește posibilitatea exportului și importului de energie electrică prin construirea unei linii aeriene de 400 kV între orașul Cernăuți din Ucraina și orașul Suceava din România, precum și prin punerea în funcțiune a unei linii aeriene de 110 kV între orașul Porubne din Ucraina și orașul Siret din România.

De asemenea, Ucraina și România vor dezvolta capacitatea Coridorului vertical de gaze care leagă Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina, în scopul diversificării rutelor de aprovizionare cu gaze către Europa, inclusiv prin găsirea unei soluții pe termen lung pentru reducerea tarifelor de transport al gazelor naturale.

România și Ucraina vor explora posibilitatea folosirii instalațiilor subterane de stocare a gazelor din Ucraina pentru stocarea gazelor provenite din Coridorul vertical de gaze, precum și a gazelor provenite din viitoarea producție din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, care va acoperi necesarul de gaze al Ucrainei și va asigura stocarea în condiții de siguranță a acestora.

Puteți consulta documentul integral AICI

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1082312885
Acord energetic semnat la Cotroceni: Două linii noi de energie electrică vor conecta România și Ucraina - DOCUMENT
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Volodimir Zelenski, vizită oficială în România. Președintele Ucrainei a fost primit de Nicușor Dan și Ilie Bolojan
militar american
Dan: România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi, echipamente şi militari americani vor fi în România, va fi şi mai sigură
Ukraine and Romania flag waving in the wind against white cloudy blue sky together. Diplomacy concept, international relations.
Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române, la fel ca România și Republica Moldova, pe 31 august. Anunțul, făcut de Zelenski la București
nicusor dan (1)
Nicuşor Dan: „Am primit garanţii cu privire la continuarea funcţionării şcolilor în limba română”
Recomandările redacţiei
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
Conducerea Parlamentului a anulat deplasările externe ale aleșilor...
photo-collage.png (87)
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, declarații la Cotroceni: „Vom...
nicusor dan
Nicușor Dan atacă frontal Ungaria pentru că se opune împrumutului UE...
ilie bolojan guvern
Ora 19:30. Guvernul intră în ședință pentru a adopta legea bugetului...
Ultimele știri
Creștere „neobișnuită” a concediilor medicale la Primăria Sectorului 2, după reorganizare. Sancţiuni de 128.000 de lei
Rezultate LOTO - Joi, 12 martie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
SUA au mutat sisteme de apărare aeriană din Europa în Orientul Mijlociu, confirmă comandantul trupelor NATO
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
SUA au activat ”clauza de imunitate” pentru o americancă de la baza Kogălniceanu care a provocat un accident...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, dezvăluire de senzație despre animalul său de companie. I-a dat numele unui legendar tenismen
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Cum găsești cel mai apropiat adăpost de protecție civilă din orașul tău. Harta care te ajută imediat
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...