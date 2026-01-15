Live TV

Video Avertismentul lui Nicușor Dan privind „sferele de influenţă şi competiţia dintre marile puteri”. Ce le-a cerut diplomaților români

Data publicării:
nicusor dan
Președintele Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
Din articol
„Pe o scenă globală în haos, România rămâne un partener de încredere”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, în cadrul întâlnirii cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că mediul internaţional este marcat de crize cronice sau spontane, de reînvierea logicii sferelor de influenţă şi a competiţiei dintre marile puteri. Liderul de la Cotroceni le-a solicitat diplomaţilor români să aibă capacitatea să se adapteze acestor realităţi, să anticipeze realităţile viitoare şi să reacţioneze prompt faţă de acestea. Şeful statului a mai anunţat că, pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie un partener de încredere şi va urmări aceeaşi politică externă, întemeiată pe triada Uniunea Europeană-NATO - Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Mediul internaţional e marcat de crize cronice sau spontane, este marcat de reînvierea logicii sferelor de influenţă şi a competiţiei între marile puteri. Şi, aşa cum s-a menţionat, normele internaţionale au devenit deseori relativizate şi organismele multiraterale şi-au pierdut cel puţin în parte din forţa”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul întâlnirii cu corpul diplomatic acreditat la Bucureşti. 
 
Şeful statului a mai spus că scena globală este marcată de crize multiple şi suprapuse şi reclama dinamism şi flexibilitate. 
 
„Am solicitat, în calitate de preşedinte, diplomaţilor noştri să aibă capacitatea să se adapteze acestor realităţi, să anticipeze realităţile viitoare şi să reacţioneze prompt faţă de acestea”, a arătat Nicuşor Dan. 
 
El a subliniat că, totuşi, în acest nou cadru de acţiune diplomatică, România îşi va păstra reperele fundamentale.
 
„Ţara noastră va rămâne loială promisiunilor şi angajamentelor sale de politică externă şi de securitate. Şi, în egală măsură, îşi va urmări cu tenacitate interesele naţionale, aşa cum cetăţenii noştri ne-o cer. Aceasta este esenţa conceptului de independenţă solidară pe care l-am introdus în noua strategie de apărare. Suntem convinşi că doar o Românie puternică şi autonomă poate da valoare adăugată alianţelor, parteneriatelor şi relaţiilor de cooperare în care e angajată. O Românie puternică e un aliat, un partener şi un interlocutor mai bun pentru ţările pe care dumneavoastră le reprezentaţi”, le-a transmis preşedintele diplomaţilor acreditaţi în România. 

„Pe o scenă globală în haos, România rămâne un partener de încredere”

Preşedintele Nicuşor Dan a mai spus că, pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie un partener de încredere.
 
„Vom urmări aceeaşi politică externă, întemeiată pe triada Uniunea Europeană-NATO - Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii. Vom acorda o atenţie sporită unor teme de o importanţă imediată pentru noi, războiul de agresiune dus de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei, parcursul european al Republicii Moldova, cooperarea cu partenerii noştri strategici şi cu statele cu care împărtăşim aceleaşi valori”, a mai spus Nicuşor Dan. 
 
El a continuat: „Prietenilor noştri tradiţionali din Balcani, din Orientul Mijlociu, din Nordul Africii, din America Latină şi Asia le vom propune pe termen mediu un nou nivel de ambiţie care să fructifice capitalul istoric al relaţiilor noastre şi noul dinamism politic şi economic al acestor regiuni”, a spus el. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
3
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
4
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
5
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Acuzații grave: ”Ne-au umilit! Ne-au lovit foarte tare”. Gino Iorgulescu, ”pus la zid”: ”Mi-a zis în față”
Digi Sport
Acuzații grave: ”Ne-au umilit! Ne-au lovit foarte tare”. Gino Iorgulescu, ”pus la zid”: ”Mi-a zis în față”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce riscă Trump să cadă pradă propriei propagande, la fel ca Putin
Friedrich Merz și Emmanuel Macron
„Europa nu stă la mila marilor puteri”. Avertisment ferm al liderilor UE, în contextul turbulențelor globale. Ce anunță Merz și Macron
ghețar în proces de topire în Antarctica
Bătălia superputerilor de la capătul lumii. Tandemul Rusia-China vs NATO în Arctica: pe ce mizează fiecare
Aleksandr Lukașenko la o conferinta
Dictatorul din Belarus avertizează că va izbucni cel de-Al Treilea Război Mondial. „Îngrijorările sunt justificate”
President Trump And President Putin Hold A Joint Press Conference After Summit
ANALIZĂ. Marile puteri se pregătesc pentru o perioadă ostilă
Recomandările redacţiei
neptun deep
Avertismentul celui mai cunoscut comandor român: Rusia ar putea...
Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe.
Cum ar putea fi scoși cetățenii români din Iran. Explicațiile...
Președintele Nicușor Dan.
Nicuşor Dan: „Democraţia românească a făcut faţă războiului hibrid”...
Cost gaze si energie electrică
De ce plafonarea prețurilor la energie nu îi protejează suficient pe...
Ultimele știri
Prima reacție a lui Julio Iglesias după acuzațiile de agresiune sexuală
O capitală europeană impune o limită de viteză de 30 km/h. La cât vor ajunge amenzile pentru șoferii care nu respectă legea
Cum vor reacționa Rusia și China, parteneri majori ai Teheranului, în cazul unor lovituri militare americane în Iran
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, atacat subtil de Edi Iordănescu după ”marginalizările” lui Stanciu și Răzvan Marin la...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Cum s-a produs, de fapt, explozia de la Poliția din Lugoj. Cazul se complică, noi declarații oficiale – Update
Adevărul
Cum s-a prăbușit economia iraniană în doar câteva luni. Falimentul care a declanșat spirala descendentă
Playtech
Din ce în ce mai mulţi români pun un burete abraziv în maşina de spălat rufe. Trucul nu a devenit viral...
Digi FM
Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă...
Digi Sport
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
Pro FM
Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit din cauza unui cancer rar: "E cu tatăl ei iubit". Abia anul...
Film Now
Sărut sub luminițele de la patinoar. Keanu Reeves și Alexandra Grant, mai îndrăgostiți ca niciodată, pe...
Adevarul
Taxele și impozitele în 2026, poveste fără sfârșit. „Doar la Slatina vezi așa ceva: taxe de vorbești singur...
Newsweek
Un pensionar învinge Casa de Pensii și obține „valorificarea grupei a II-a în procent de 100%”. Cât ia în plus
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Goldie Hawn și Kurt Russell au plâns la vizionarea celui mai nou film al lui Kate Hudson. Tatăl ei vitreg...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...