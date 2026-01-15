Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, în cadrul întâlnirii anuale cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că anul 2025 este anul în care s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, în care am avut de înfruntat un război hibrid dar democraţia românească a reuşit să facă faţă acestui test. Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere naţională, a mai spus şeful statului.

„Anul care a început se anunţă unul cu multe provocări, astfel că pentru a contribui eficient la obiectivul de pace şi cooperare, politica noastră externă va trebui să fie şi dinamică şi creativă. Dar înainte de a vorbi de priorităţile specifice politicii externe, primiţi-mi să vă prezint o analiză subţintă a situaţiei României în plan intern”, a spus preşedintele în discurs.

Nicuşor Dan a arătat că „anul 2025 este anul în care s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăţi, în care am avut de înfruntat un război hibrid”.

„Totuşi, democraţia românească a reuşit să facă faţă acestui test de maturitate, aplicând legea şi asigurând funcţionarea instituţiilor democratice. Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere naţională, în cadrul societăţii şi de reconsolidare a echilibrului între puterile state”, a arătat şeful statului.

Preşedintele a spus că întărirea statului de drept şi lupta anticorupţie sunt priorităţi ale acestui mandat, incluse în noua Strategie Naţională de Apărare a Ţării.



„Doar un sistem judiciar independent şi eficient şi împreună cu o administraţie onestă şi profesionistă vor putea să îmbunătăţească funcţionarea instituţiilor statului şi mai ales să ducă la recăpătarea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului”, a subliniat Nicuşor Dan.

