Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „Prin țevi ar trebui să circule agent termic, nu lacrimi și politică”

Președintele PSD București Daniel Băluță l-a criticat din nou dur pe primarul Capitalei Ciprian Ciucu și l-a avcuzat că nu se implică în rezolvarea problemelor legate de furnizarea agentului termic în București. „Prin țevi nu circulă politică, prin țevi nu circulă lacrimile domnului Ciucu, prin țevi ar trebui să circule agent termic”, a afirmat edilul Sectorului 4.

„Este timpul ca Ciprian Ciucu să se trezească și să se apuce odată de problemele pe care bucureștenii le au”, a declarat Băluță, potrivit unui comunicat de presă al PSD București.

„Așa nu se mai poate. Orașul se scurge peste noi, iar primarul general, în afară de a se plânge și de a lucra intens în zona PR-ului, nu face absolut nimic”, a completat el.

Citește și: Ciucu, despre PSD: „Una agreezi cu ei la masă, alta vezi la televizor”. Ce spune edilul despre susținerea în PNL a premierului Bolojan

Pentru a remedia situația, Băluță a anunțat depunerea unui proiect de hotărâre la Consiliul General al Capitalei, care va fi discutat într-o ședință extraordinară pe 24 februarie.

Potrivit proiectului, dacă apa sau căldura nu ajung la temperatura corectă în locuințe, cetățenii nu vor fi obligați să plătească decât pentru serviciul efectiv primit, măsura fiind aplicată retroactiv de la 1 ianuarie 2026.

„Astăzi este timpul să spunem stop nedreptăților și să luăm atitudine”, a subliniat Băluță. „Când în scara blocului nu intră apa la temperatura corectă, ea nu trebuie să fie plătită decât la cost de apă rece. Dacă în ceea ce privește căldura, gigacaloria nu intră la temperatura corectă, oamenii nu trebuie să plătească”, mai spune Băluță.





Citește și: Scandal pe bugetul Capitalei. Ciucu îl acuză de „parșivenie” pe edilul Sectorului 4. Băluță: „Apucături de baron. Baronul Munchhausen”

El a mai insistat asupra responsabilității primarului general.

„Îl îndemn încă o dată pe primarul general să se apuce de treabă, să nu se mai plângă, să înceteze cu aceste apucături. Bucureștenii au nevoie de dreptate. Au nevoie de apă caldă, de căldură, de respect din partea primarului general”, a adăugat edilul Sectorului 4.

Într-un ton critic, Băluță a făcut apel la seriozitate și acțiune.

„Oamenii nu mai suportă asta, de aceea, în loc să ne văicărim, să ne aolim și să facem live-uri din tramvai, cred că este mult mai important să rezolvăm această problemă. Nu suntem aleși să plângem în tramvai, sincer”, a mai spus el, conform sursei citate.

În final, Băluță a concluzionat: „Prin țevi nu circulă politică, prin țevi nu circulă lacrimile domnului Ciucu, prin țevi ar trebui să circule agent termic.”

Editor : Ana Petrescu