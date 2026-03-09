Live TV

Blocaj în coaliție. Parlamentul amână numirea Avocatului Poporului, la solicitarea PSD care contestă candidata propusă de USR

Foto: Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor Facebook
Abrudean: Numirea unui nou Avocat al Poporului trebuie clarificată în coaliție

Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au decis, luni seară, să amâne audierile în comisii și votul în plenul comun de marți pentru numirea Avocatului Poporului și a mai multor membri din conducerea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și un consilier la Curtea de Conturi. Ca urmare, în programul de mâine vor fi doar activități în comisiile parlamentare.

Solicitarea amânării pentru cele trei numiri a fost făcută de către PSD, după ce Sorin Grindeanu a declarat luni, într-o conferință de presă, că social-democrații nu vor vota în Parlament candidatura Roxanei Rizoiu la funcția de Avocat al Poporului, propusă de USR, și le-a cerut acestora să vină cu o altă nominalizare care să nu fie beneficiară de pensie specială: „Dacă îndeplinesc această cerință vom vota, dacă nu, nu”.

Cererea de amânare depusă de social-democrați a fost susținută și votată de parlamentarii AUR.

În programul inițial al Legislativului, marți figura activitate în comisiile parlamentare de la 8.30 la 12.00, apoi de la 13.00 era programată o ședință comună a celor două Camere.

USR o susține pentru funcția de Avocat al Poporului pe Roxana Rizoiu, fost funcționar în Ministerul Justiției și în Ministerul Afacerilor Externe.  Aceasta s-a pensionat la vârsta de 50 de ani și este beneficiară de pensie specială.

Președintele USR Dominic Fritz a declarat că Roxana Rizoiu este „extrem de calificată”, menționând că aceasta a fost de două ori agent guvernamental al României la CEDO și este una dintre cele mai importante experte în domeniul drepturilor omului. 

Fritz a sugerat că unele critici la adresa ei ar avea legătură cu independența sa față de influența politică. „Există un anumit scepticism din partea unora în privința ei tocmai pentru că nu ascultă comenzi politice”, a afirmat el.

În același context, ministrul Apărării, Radu Miruță, a susținut că nu toți beneficiarii de pensii speciale pot fi etichetați negativ.

„Suntem împotriva ideii de pensie specială. Dar dacă n-am avut putere să schimbăm asta încă, nu înseamnă că oamenii care sunt beneficiari de pensii speciale sunt toți toxici, corupți și netrebnici”, a explicat Miruță.

Mandatul de 5 ani al Renatei Weber la Avocatul Poporului a expirat din iunie 2024. 

Un post de consilier la Curtea de Conturi este vacant după plecarea lui Mihai Busuioc în funcția de judecător al CCR. De asemenea, Asztalos Csaba Ferenc care era șeful CNCD a fost numit judecător al Curții Constituționale.

Abrudean: Numirea unui nou Avocat al Poporului trebuie clarificată în coaliție

Președintele Senatului Mircea Abrudean a declarat, luni, că situația privind numirea unui nou Avocat al Poporului trebuie lămurită în cadrul coaliției, după ce a apărut un blocaj legat de propunerea USR, contestată de PSD, scrie Agerpres.

„Este o discuție de coaliție. Lucrurile astea trebuie clarificate. (...) Bănuiesc că se va ajunge la un acord și n-o să ajungem în situația în care în plenul reunit să existe o lipsă de coordonare”, a spus Abrudean.

El a subliniat că funcția este una importantă și că decizia finală ar trebui stabilită până la votul din Parlament.

„Fiecare are dreptul să ceară ce vrea (...) important este ce se decide până la urmă și important este votul din Parlament”, a afirmat președintele Senatului.

Întrebat dacă PNL are obiecții față de propunerea USR, Abrudean a spus că, până acum, nu a văzut probleme.

„Nu cred că au fost probleme aici (...) dacă îndeplinește condițiile, trece de audieri, vine la plen și va fi vot”, a adăugat el.

