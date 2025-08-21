Live TV

Bolojan: Aderarea României la OCDE în 2026 „rămâne o prioritate strategică”

Data publicării:
ilie bolojan la sedinta de guvern
Foto: gov.ro
Din articol
„Prioritate strategică” În ce etapă se află România

Aderarea României la OCDE în 2026 rămâne o prioritate strategică, aşa cum este prevăzută în programul de guvernare, nu este doar un obiectiv de politică externă, ci şi o reală şansă pentru reforme, a declarat joi premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a prezidat joi reuniunea Comitetului Naţional pentru Aderarea României la OCDE, format ce reuneşte reprezentanţii ministerelor, instituţiilor şi autorităţilor publice implicate în proces.

La reuniune au participat instituţiile cu atribuţii în domeniile aferente Comitetelor OCDE care evaluează România conform Foii de parcurs.

„În cadrul discuţiilor, au fost trecute în revistă principalele evoluţii din procesul de aderare şi au fost stabilite priorităţile pentru perioada următoare, cu accent pe stadiul recomandărilor cheie pe care România trebuie să le implementeze pentru a se alinia la cele mai bune practici şi standarde ale OCDE în domeniile de politică publică evaluate în cadrul procesului”, se arată într-un comunicat al guvernului.

În deschiderea reuniunii, premierul Bolojan a evidenţiat importanţa menţinerii eforturilor instituţionale susţinute, necesare pentru aderarea României la OCDE, şi a menţionat traiectoria pozitivă a procesului de aderare, transmiţând aprecieri faţă de eforturile instituţiilor implicate.

„Prioritate strategică”

Referitor la priorităţile pentru perioada următoare, şeful Executivului a pus accentul asupra accelerării demersurilor de adoptare a modificărilor normative care implementează recomandări ale OCDE esenţiale pentru avansarea parcursului de aderare, conform comunicatului.

Totodată, premierul a reliefat importanţa întăririi coordonării interinstituţionale, precum şi a pregătirii temeinice a participării României la evaluările de aderare programate în perioada următoare.

„Reafirm, şi cu acest prilej, că aderarea la OCDE în 2026 rămâne o prioritate strategică, aşa cum este prevăzută în Programul de Guvernare. Nu este doar un obiectiv de politică externă, ci şi o reală şansă pentru reforme, bazate pe cele mai bune practici şi standarde internaţionale. Rapoartele elaborate de OCDE înseamnă nu doar o analiză solidă a politicilor publice ale României în domeniile în care suntem evaluaţi, ci oferă piste concrete de îmbunătăţire a acestora. Vă încurajez să le folosiţi atunci când faceţi programele de politici publice din instituţiile dumneavoastră”, a transmis Ilie Bolojan, citat în comunicat.

În ce etapă se află România

România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. Acest document stabileşte termenii, condiţiile şi procesul de desfăşurare a aderării la Organizaţie.

România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora şi susţinerea evaluărilor sectoriale.

Comitetul Naţional pentru Aderarea României la OCDE este constituit din ministerele, instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în cadrul procesului de aderare, acesta fiind condus de prim-ministrul României. Comitetul Naţional stabileşte liniile de acţiune în vederea îndeplinirii prevederilor din Foaia de parcurs pentru aderarea României la OCDE şi agreează decizii pentru alinierea legislaţiei, politicilor şi practicilor României la standardele Organizaţiei şi ghidarea eforturilor interinstituţionale pentru avansarea procesului de aderare.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvernul bolojan
1
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
3
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
4
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
Rachetă sol sol
5
Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră...
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază
Digi Sport
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Pensionari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile private: românii pot...
klaus iohannis face declaratii
Ce va face RAAPPS cu „Palatul Împăratului”, vila renovată cu milioane...
radu miruta ministrul economiei
Radu Miruță critică reforma companiilor de stat, propusă de structura...
volodimir zelenski si donald trump dau noroc in biroul oval
Interviu cu omul care i-a creat lui Zelenski ținuta lăudată la Casa...
Ultimele știri
Rușii stau la cozi kilometrice pentru a putea cumpăra benzină. Cum s-a ajuns în această situație
Primarul din Mangalia, reținut pentru luare de mită de 645.000 de euro. DNA: Ca să ascundă banii, Radu Cristian a cumpărat un hotel
Cum vor putea fi retrași banii din Pilonul 3 și Pilonul 4, după adoptarea legii pensiilor private. Explicațiile ASF
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Guvernul a decis care va fi locuința lui Traian Băsescu: un apartament într-un bloc. Decizia, secretizată
BUCURESTI - LOCALE 2024 - LANSARE CANDIDAT USR - PS3 - 21 IAN 20
Cătălin Drulă: Am susținerea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Sunt discuții pentru o candidatură comună cu PNL
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2024 - CONFERINTA DE PRESA - ALIANTA DREAP
Ce răspuns a dat Cătălin Drulă, întrebat dacă Nicușor Dan „l-a lăsat singur” pe Ilie Bolojan în fața nemulțumirilor legate de reforme
Nicușor Dan, președintele României.
Deepfake cu Nicușor Dan: o reclamă falsă cu președintele, folosită pentru promovarea unei înșelătorii, circulă pe internet
Ilie Bolojan Maia Sandu Chisinau
Ilie Bolojan merge în Republica Moldova: Prima vizită la Chișinău în calitate de premier
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretul unei iubiri târzii. Patrick Duffy a redescoperit dragostea la 70 de ani: „Viața noastră e foarte...
Cancan
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Fanatik.ro
Incursiune în mintea tinerilor care s-au sinucis pe A1. Fața neștiută a tragediei: ”Lumea e împotriva noastră”
editiadedimineata.ro
„Cel mai urât câine din lume” a fost desemnat
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
A spus totul! Emma Răducanu a văzut ce a postat Alcaraz și i-a dat o replică de trei cuvinte, în limba...
Pro FM
Prieten apropiat, despre Ozzy Osbourne: „A trăit la limită atât de mult, încât faptul că a ajuns să trăiască...
Film Now
Nicole Kidman, îmbrățișări calde cu fiicele sale. Imagini rare din vacanța de vară, alături de familie. „Acum...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale. Procurorul Horodniceanu, cu 40.000 lei salariu, amenință: Nu acceptăm!
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Dublă întâlnire. Jennifer Aniston și Jim Curtis, la cină cu actrița Courteney Cox și iubitul acesteia...
UTV
Thailanda oferă 200.000 de bilete de avion gratuite pentru turiștii străini