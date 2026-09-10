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Danemarca vrea să adopte o măsură drastică în şcoli, după rezultatele sub media europeană la testele PISA

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Când începe școala după Paște. Foto Getty Images
Foto: Getty Images
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Guvernul danez, care va interzice utilizarea reţelelor sociale de către copiii sub 15 ani, vrea să interzică, de asemenea, telefoanele mobile în şcoli şi licee, a anunţat joi prim-ministrul Mette Frederiksen, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Acest guvern propune o interzicere totală a telefoanelor mobile”, atât în sălile de clasă, cât şi în recreaţii, a declarat Frederiksen într-o conferinţă de presă.

Anunţul intervine în contextul în care rezultatele elevilor danezi au scăzut vertiginos în clasamentul internaţional PISA prezentat marţi, un studiu publicat la fiecare trei ani de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica (OCDE) şi devenit un barometru global al performanţei sistemelor de educaţie.

Cu un scor de 478, Danemarca se află imediat sub media europeană de 482 puncte.

„Rezultatele la citit, la matematică şi la ştiinţe sunt cele mai slabe măsurate vreodată”, a reacţionat ministrul educaţiei, Magnus Heunicke, după anunţul de marţi al studiului PISA.

„Eu însămi sunt convinsă că rezultatele sunt strâns legate de faptul că, în Danemarca, avem unii dintre copiii cei mai conectaţi digital”, a afirmat şefa guvernului.

„Noi, adulţii, le-am permis copiilor şi tinerilor să petreacă mult prea multe ore în faţa unui ecran”, a deplâns ea.

Guvernul anterior condus de Mette Frederiksen luase deja în considerare să legifereze pe această temă, dar textul, care nu a mai fost dezbătut în Parlament, urmărea doar să oblige consiliile şcolilor să definească la nivel local regulile de eliminare a telefoanelor mobile din şcoli.

Editor : C.L.B.

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