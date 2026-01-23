Ilie Bolojan a comentat la Digi24 acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. Premierul a spus că „atacurile peste un anumit nivel nu ajută cu nimic” și că este nevoie de „o procedură corectă și cinstită”.

Întrebat dacă este posibil să ajungă ministru interimar la Justiție din cauza plagiatului de care este acuzat ministrul Radu Marinescu, Bolojan a afirmat că și în acest caz trebuie „derulată o procedură corectă și cinstită”.

„Cei care au făcut asta au tot felul de idei, știu din propria experiență, nu sunt atâta de inovativi în astfel de subterfugii și cred că trebuie derulată o procedură corectă și cinstită în așa fel încât și cu o numire de profesioniști în aceste poziții să încercăm să recâștigăm încrederea în sistemul juridic din România”, a declarat Ilie Bolojan.

„Sigur, noi, cei care ținem de politică, trebuie să facem ceea ce ține de noi să recâștigăm încrederea cetățenilor în lumea politică. Dar atacurile peste un anumit nivel și lucrurile care se întâmplă uneori chiar între partidele din coaliție, așa cum vedem în aceste zile, nu ajută cu nimic la recâștigarea acestei încrederi. Și eu nu cred la final, când se va trage linia, că cineva dintre cei care fac aceste lucruri va avea de câștigat. Din păcate, câștigă alții, care sunt astăzi destul de liniștiți”, a afirmat premierul.

Editor : Liviu Cojan