Bolojan, despre prețurile carburanților: „Va trebui să vedem ce se poate face, în aşa fel încât să liniştim lucrurile”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, despre creşterea preţurilor la combustibili, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, că dacă urmărim, creşterea de preţuri în România este mult mai mică decât la cotaţiile internaţionale sau ţările din vestul Europei. El a precizat la Digi24 că Guvernul a adoptat schema de sprijin pentru transportatori şi vor face şi pentru agricultori acelaşi lucru.

„Am avut în aceste zile, atât domnul ministru al energiei, cât şi eu, dialoguri cu aceste companii, în aşa fel încât să vedem care sunt situaţiile, care sunt stocurile, ce probleme au şi, dacă urmărim, creşterea de preţuri în România este mult mai mică decât creşterea de preţuri la cotaţiile internaţionale sau decât ţările, de exemplu, din vestul Europei. Deci aici, din punctul ăsta de vedere, aşa este puterea de cumpărare. Puterea de cumpărare în România este, într-adevăr, mai mică decât în Germania, mult mai mică, dar, din păcate, preţurile pe aceste pieţe se formează la nivel internaţional”, a spus premierul la Digi24.

Ilie Bolojan a arătat că Guvernul a adoptat schema de sprijin pentru transportatori.

„Le-am dat o predictibilitate până la finalul anului, prin care, din costul accizei, vom suporta nu 65 de bani ca până acum, ci 85 de bani, cu evaluare trimestrială, în aşa fel încât, dacă lucrurile merg într-o direcţie proastă, să creştem această compensare, dacă, la un moment dat, preţurile se reduc şi revin anual, să putem scădea compensarea. Vom face acest lucru şi pentru agricultori, pentru că acele două segmente importante care au efecte directe în economie, transportul şi agricultura, să aibă o protecţie pe tema asta”, a anunţat şeful Executivului.

Bolojan a menţionat că dialoghează şi cu marii producători şi luni va avea o discuţie importantă cu conducerea companiei OMV, în aşa fel încât, pentru că OMV Petrom foloseşte o parte din ţiţeiul pe care îl produce, din resursa internă, acest ţiţei ar trebui să fie ca o ancoră pentru a ţine preţurile la un nivel suportabil, în aşa fel încât, per total, în România să nu avem creşteri la fel de mari ca în Europa de Vest.

„În condiţiile în care lucrurile nu se vor linişti şi se va ajunge la o creştere care va deveni deja la un nivel care efectiv va crea probleme (…) va trebui să vedem ce se poate face, în aşa fel încât să liniştim lucrurile”, a menţionat Ilie Bolojan.

Premierul a fost întrebat şi dacă există riscul ca OMV Petrom să ia produse, combustibil, din România dacă are probleme cu stocurile în Austria, de exemplu.

„Companiile au un sistem complex de furnizare, de procesare şi aşa mai departe, dar nu se pune în momentul de faţă această problemă. România a luat măsuri ca să limiteze componenţa de exporturi în aşa fel încât, cu prioritate, ceea ce este în România să rămână pentru piaţa internă. Şi abia după ce toată piaţa internă este asigurată, să se poată face din surplusurile pe care le au exporturi”, a răspuns premierul Bolojan.

„Aceste scheme, plafonări, reduceri de accize, supraimpozitări, trebuie foarte bine cumpănite”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre propunerile ministrului Energiei, Bogdan Ivan, privind plafonarea preţului la carburanţi.

„Dacă resursele sunt din producţia internă, deci nu sunt afectate de creşterea costului la transport, de creşterea preţului la care se cumpără din Golf, de asigurările suplimentare, pentru că fiind stare de război, asigurările s-au scumpit. (..) Deci dacă ai resurse interne, cum este la gaz, formula de plafonare are logică şi are rezultate, pentru că fiind asigurată din producţia internă, poţi să faci asta. Dacă nu este din producţia internă şi vii cu plafonare, atunci, pe de-o parte, trebuie să vezi cum faci acest lucru, pentru că rişti să ai probleme legate de relaţia cu Uniunea Europeană, probleme de infringement, poţi să vii pe perioadă limitată, iar dacă, din nou, preţurile nu le poţi controla, aşa cum s-a întâmplat anii trecuţi când am plafonat preţurile la energie, a trebuit să plătim miliarde ca diferenţe, între preţurile reale şi preţurile plafonate. Şi s-ar putea să ajungi la concluzia că ai nişte costuri enorme pe care trebuie să ai spaţiile fiscale să le poţi suporta”, a spus premierul.

„Gândiţi-vă că nici astăzi, după ani de zile de când s-a terminat schema la energie, încă avem miliarde pe care nu le-am plătit companiilor din energie, sigur, şi din nişte motive de birocraţie, dar şi pentru că erau nişte sume enorme pe care România a trebuit să le plătească. Deci, aceste scheme, care înseamnă plafonări, reduceri de accize, supraimpozitări, alte măsuri de genul ăsta trebuie foarte bine cumpănite şi foarte bine studiate în aşa fel încât să nu ai efecte adverse”, a subliniat premierul.

Întrebat despre reducerea accizei şi a TVA-ului, premierul a spus că în momentul în care preţul va continua să crească şi lucrurile se lungesc, vor interveni.

„În ce formă vom interveni? Nu vreau să mă antepronunţ, pentru că aici trebuie studiate lucrurile şi am spus-o şi data trecută, în momentul în care vii şi anunţi pe aceste pieţe că se întâmplă ceva, vorbele tale au o greutate şi nu vreau să potenţez efecte de un fel sau altul. Gândiţi-vă de exemplu că ai întâlniri cu companii importante de acelor comportament, piaţa este influenţată semnificativ. Eu pot să vin cu o retorică: să-i prăjim pe bogaţi, pentru că sună bine la televizor, dar trebuie să te întâlneşti mâine cu o companie, poimâine cu alta şi să iei măsuri reale în piaţă care ţin de o realitate, nu una care nu te doare gura să vorbeşti despre ea, ci una care te ustură buzunarul după aceea, când trebuie să o achiţi”, a mai spus şeful Executivului.

