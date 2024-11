Bolojan promite reducerea numărului de parlamentari la 300: Dacă PNL nu o susține, renunț la funcția de președinte

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a afirmat marți seara, la Digi24, că nu va rămâne în funcţia de preşedinte al partidului, dacă reducerea numărului de parlamentari la 300 nu va fi „susţinută cu toată forţa” de liberali după alegeri. „Aici n-am venit să ocup nişte funcţii, ci am venit să încerc să dau nişte soluţii”, a transmis Bolojan, adăugând că, dacă partidele nu se trezesc la realitate, să nu se mire de ce li se întâmplă.

„Fiind preşedintele PNL, oamenii mă judecă nu după ce spun că voi face, ci după ce am făcut. În aceşti ani am demonstrat la Oradea că am făcut ca sistemul public pe care l-am administrat să funcţioneze eficient, să dispară sinecurile, să fie în serviciul oamenilor, iar banii economisiţi să se ducă în servicii”, a afirmat, marţi seară, la Digi24, Ilie Bolojan.

Liderul PNL afirmă că nu vrea să mai audă de „gluma” cu desfiinţarea pensiilor speciale.

„Eu nu vreau să-mi pun obrazul la bătaie şi să mai aud gluma cu desfiinţarea pesiilor speciale în 30 de zile. Nu. Dacă acest lucru nu va fi propus de PNL şi nu va fi susţinut cu toată forţa de PNL, eu nu mai am de ce să stau în funcţia de preşedinte al partidului, pentru că aici n-am venit să ocup nişte funcţii, ci am venit să încerc să dau nişte soluţii. Nu poţi poate face reforma statului, până nu se face reforma politică, nu ai legitimitate”, a mai declarat Bolojan.

Acesta a adăugat că, „dacă partidele nu se trezesc la realitate, să nu se mire de ce li se întâmplă”.

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a anunţat marţi că PNL va propune, în primele şase luni de mandat al Legislativului, reducerea numărului de parlamentari la 300, conform referendumului. Alte propuneri vizează reducerea cheltuielilor cu demnitarii, reducerea subvenţiei partidelor, reducerea numărului de ministere.

Editor : Liviu Cojan