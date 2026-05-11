Video Buzoianu, despre valoarea tichetelor din Programul Rabla 2026: „N-are cum să scadă mai mult decât în 2025”

rable dezasamblate
Programul Rabla. Foto: Inquam Photos/ George Calin

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, la Digi24, întrebată despre Programul Rabla 2026, că tichetele vor avea cel mai probabil o valoarea mai mare decât cele din anul precedent, însă această creștere nu va fi una substanțială. Ea precizează că o decizie în acest sens va fi luată în zilele următoare.

„Am pus un transparent bugetul de la AFM și urmează să treacă toți pașii necesari ca să poată să fie adoptat ulterior. Imediat va trebui să punem în transparență ordinul cu ghidul (n.r privind valoarea tichetelor). N-are cum să scadă mai mult decât ce a fost anul trecut, ne uităm să vedem exact să facem o medie să vedem dacă putem să creștem”, a declarat ea, întrebată despre valoarea tichetelor din Programul Rabla 2026.

„Încă nu s-a luat această decizie, dar aș vrea doar să menționez și dacă ar fi o creștere, ar fi o creștere sensibilă, nu ar fi o creștere substanțială. Avem mai multe scenarii, dar vrem să vedem un pic și cum împărțim între categorii. Deci avem nevoie de câteva zile pentru a putea să venim exact cu o cifră concretă. Aș vrea să vă dau o cifră care să fie finală în loc să punem pe masă mai multe scenarii, adaugă ministra Mediului.

Programul Rabla 2026 ar urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei, în creștere față de 2025 când a fost de 200 de milioane de lei și va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa.

Alocarea pentru Rabla 2026 apare în proiectul de buget AFM pentru anul acesta, alături de alte programe noi propuse de Ministerul Mediului, precum finanțarea proiectelor de apă și canalizare, iluminat public, împăduriri și un program național pentru stocarea energiei în baterii.

După aprobarea bugetului AFM, următorul pas va fi elaborarea și adoptarea ghidurilor de finanțare, care vor stabili condițiile concrete pentru înscriere, valoarea ecotichetelor și criteriile de eligibilitate.

Anul trecut, prin Programul Rabla 2025 se acorda un ecotichet cu o valoare între 10.000 - 18.500 lei la achizitionarea unui autovehicul nou, în schimbul predării spre casare și radierii din evidentele de circulație a unui autovehicul uzat cu o vechime mai mare sau egală cu 8 ani, înmatriculat în Romania.

