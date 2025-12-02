Live TV

Buzoianu, după acuzațiile lui Grindeanu privind criza apei din Prahova: „Aş fi făcut un abuz în serviciu dacă aş fi intervenit”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți seară, la TVR Info, că subiectul legat de criza apei potabile din judeţul Prahova a devenit unul politic. „Am văzut oameni care au încercat să lipească această problemă îngrozitoare de minister”, a spus ea, după acuzațiile șefului PSD Sorin Grindeanu că „haosul userist” e de vină pentru problema apei.

Întrebată dacă criza apei potabile din judeţul Prahova devine un subiect politic, Diana Buzoianu a răspuns:

„Am văzut deja că a devenit (un subiect politic – n.r.). Din păcate, oamenii nu au nevoie de atacuri politice, au nevoie de oameni care să vină să le livreze soluţii şi de oameni care să nu ascundă gunoiul sub preş. Eu sunt convinsă că adevărul este cel care are câştig în această cauză. Am văzut şi oameni care au încercat să lipească această problemă îngrozitoare de minister. Realitatea, dovedită prin documente, este că principalele decizii care au fost luate au fost luate în luna iunie”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ea a explicat că, la nivelul Ministerului Mediului, „există o singură comisie”, formată din personal tehnic, care a analizat, din punctul de vedere al infrastructurii, propunerile privind lucrările de la barajul Paltinu.

„Eu, ca ministru, nu am voie să intervin peste această comisie, aş fi făcut un abuz în serviciu dacă aş fi intervenit, iar această comisie doar a spus că este necesar să fie făcută lucrarea”, a adăugat Diana Buzoianu.

Declarațiile ministrei Mediului vin după ce Sorin Grindeanu a dat vina pe „haosul userist” pentru criza apei din Prahova.

„Am văzut de câteva luni bune cum ne asigură doamna ministru de la Mediu că a făcut reforma la Apele Romane. Am văzut în 26 noiembrie, la una dintre televiziuni, cum declară în direct că s-au luat toate măsurile și că nu se va întâmpla absolut nimic. Din păcate, lucrurile au intrat într-o spirală proastă. Eu astăzi i-am cerut lui Rogobete să plece de urgență la Prahova, fiindcă știu că sunt 3 spitale care au rămas fără alimentare cu apă. Este la fel cu ce vă spuneam la început: haosul userist”, a declarat azi șeful PSD.

Furnizarea de apă potabilă către cei peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa care nu primesc apă, de vineri seară, din cauza unor probleme apărute la barajul Paltinu s-ar putea relua abia săptămâna viitoare, au anunțat autoritățile.

Editor : C.L.B.

