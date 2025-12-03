Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, miercuri, la Digi24, că operatorul de apă ESZ Prahova știa că există riscul de creștere de turbiditate în apa furnizată din Lacul Paltinu și dă vina inclusiv pe Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița pentru problemele din aprovizionarea cu apă a 13 localități din Prahova și Dâmbovița. Ea a declarat că a cerut demisia directorilor instituțiilor respective.

„Operatorul de apă știa că există riscul de creștere de turbiditate, adică ca apa să nu mai fie la fel de clară. Și în acel moment ei știu.

Sunt vinovate ambele autorități de la nivel local, Administrația Bazinală de la Buzău - Ialomița și operatorul, motiv pentru care am cerut demisia ambilor directori”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a precizat că nu este în atribuția sa să demită acei directori.

„Există niște atribuții foarte partajate. E adevărat că sunt în subordinea Ministerului Mediului, dar nu am, de exemplu, atribuții pentru a da afară directori de la nivelul administrațiilor bazinale locale sau de la operatorul economic, care este o companie deținută integral de către Apele Române”, mai spune Buzoianu.

Ea acuză că deciziile instituțiilor au fost luate de oameni politici puși de PSD.

„Oamenii care au creat această problemă au fost puși de PSD. Sunt oameni politici care au fost promovați de-a lungul timpului de toate aceste partide, care astăzi zic că este vina unui om care a venit de cinci luni în minister și care în sfârșit face o reformă într-o instituție care a fost căpușată de ani de zile. Este o situație similară inclusiv cu situația de la Praid, în care o instituție care s-a arătat complet incompetentă și complet nepregătită pentru o situație trebuie să răspundă”, mai declară ministrul Diana Buzoianu.

Operatorul rețelei de apă ESZ Prahova acuză, într-un comunicat de presă transmis marți, că problema apei din Prahova „este cauzată de deciziile greșite ale ANAR și ale Ministerului Mediului privind Barajul Paltinu”. ESZ Prahova spune că operează o infrastructură veche pe care nu are dreptul legal să o modernizeze. „Căutarea unor vinovați în interiorul societății este o acțiune de dezinformare menită să acopere responsabilități reale ale altor instituții”, mai arată sursa citată.

