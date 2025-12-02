Călin Georgescu anunță că nu susține niciun candidat pentru București: „Mă distanțez total”. AUR spune că încă este „afectat”

Călin Georgescu a anunțat marți, la semnarea controlului judiciar, că se „distanțează și disociază total” de alegerile din 7 decembrie, dar și de orice candidat pentru Primăria Generală a Capitalei. În replică, reprezentanții AUR spun că fostul candidat la prezidențiale încă este „afectat de tratamentul la care a fost supus de către stat”.

„Aș vrea să lămuresc câteva lucruri legate de așa-zisele alegeri de pe data de 7 decembrie. (...) Consider că este inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al căror vot a fost furat.

De aceea, mă distanțez și mă disociez total de așa zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și evident de orice candidat. (...) Când alegerile sunt organizate de rândași, nu poți să te aștepți ca ele să fie câștigate de cai, este imposibil”, a declarat Călin Georgescu marți, după ce a semnat controlul judiciar.

În ultima perioadă, Călin Georgescu a numit alegerile din 7 decembrie „o farsă”.

Anca Alexandrescu, sprijinită de AUR în cursa pentru Primăria Capitalei, l-a susținut vehement pe Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

AUR: „Domnul Georgescu e în mod vizibil afectat de tratamentul la care a fost supus”

Petrișor Peiu, proaspăt ales la conducerea Consiliului Național AUR (numărul 2 în partid), susține că nu există „nicio rupere” între partid și Călin Georgescu.

„AUR o susține pe Anca Alexandrescu. Domnul Călin Georgescu este în mod vizibil afectat de tratamentul nedrept la care a fost supus de către stat – unui cetățean al României cu drepturi depline i s-a interzis accesul la procesul electoral în mod nedrept. Și atunci consideră că toate alegerile care vin cumva ca efect al gestului fără precedent pe care CCR și Biroul Electoral Central l-au făcut împotriva candidaturii domnului Georgescu ar fi, cumva, nelegale.

„Nu putem neglija electoratul”

Noi suntem un partid politic parlamentar și avem datoria de a răspunde nevoii electoratului de a participa la acest proces electoral. Nu putem neglija electoratul, care ne cere să susținem un candidat independent. Oamenii vor să își exprime nemulțumirea față de cum este condusă țara prin vot.

Nu este niciun fel de rupere, nicio dispută”, a declarat Peiu, marți, la Parlament.

