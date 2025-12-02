Live TV

Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va sprijini

Vlad Gheorghe.
Vlad Gheorghe. Foto: Inquam Photos / George Călin
Ce au arătat sondajele Cine este Vlad Gheorghe

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe ar urma să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Anunțul va fi făcut în această dimineață.

Anunțul lui Vlad Gheorghe vine cu doar câteva zile înaintea alegerilor din București, programate duminică, 7 decembrie. Acesta urmează să susțină o conferință de presă de la ora 09:30 în fața Primăriei Capitalei.

O dată cu retragerea din cursă, Vlad Gheorghe urmează să anunțe că îl va sprijini pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL. Numele său va rămâne în continuare pe buletinul de vot. 

Ce au arătat sondajele

La finalul lunii noiembrie, Vlad Gheorghe a publicat un sondaj, realizat de casa de sondare CIRA, care îl clasa primul în intenția de vot pentru București pe Daniel Băluță, actualul edil al Sectorului 4 – 24% (PSD), urmat de Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 – 21% (PNL) și Anca Alexandrescu – 19% (susținută de AUR). Imediat după publicarea sondajului, fostul europarlamentar a făcut un apel la ceilalți candidați. „Dacă nu ne așezăm la aceeași masă, există un risc major ca PSD sau AUR să pună mâna pe Capitală. Dacă se întâmplă asta, suntem toți vinovați”, a scris Vlad Gheorghe pe pagina sa de Facebook. 

Un sondaj mai recent, publicat luni și realizat de AtlasIntel la comanda HotNews, arăta o altă ordine în clasamentul pentru București: Daniel Băluță pe primul loc, cu 23,3%, urmat de Anca Alexandrescu la mică distanță - 23,2%, Ciprian Ciucu pe locul al treilea - 21,7%. Pe locul al patrulea ar fi fost Cătălin Drulă, candidatul USR, cu 15,5%.

În acest sondaj, Vlad Gheorghe era cotat cu 0,9% în intențiile de vot. 

Cine este Vlad Gheorghe

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a intrat în cursa pentru București în calitate de independent.

Candidatura sa la Primaria Capitalei a fost vehiculată încă din momentul în care s-a afișat alături de noul șef de stat, Nicușor Dan, în contextul campaniei pentru alegerile prezidențiale. Anunțul oficial s-a lăsat însă așteptat. Cu privire la candidatura acestuia s-a speculat în ultimele luni că s-ar putea bucura de sprijinul lui Nicușor Dan, fiind un apropiat vechi al președintelui și regăsindu-se în trecut în echipa de voluntari a USR, precum și în echipa de campanie pentru alegerile prezidențiale. Președintele a ales să se afișeze cu un alt candidat.

De profesie jurist, Vlad Gheorghe are 40 de ani, o diplomă de licență la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană, București (2004-2008) și un master în Drept Fiscal, la Universitatea din București (2016-2017, fără disertație).

Drumul spre politică a fost deschis în 2015, atunci când Vlad Gheorghe era voluntar al Uniunii Salvați Bucureștiul (USB), ceea ce avea să se transforme în USR, iar de-a lungul anilor a stat aproape de Nicușor Dan.

Gheorghe a ajuns în Parlamentul European pe listele USR PLUS, în mandatul 2020-2024, pe locul lăsat liber de Clotilde Armand, care s-a întors la București după ce a câștigat Primăria Sectorului 1. A demisionat din USR la începutul anului 2024 în urma unui scandal intern, iar conducerea partidului l-a acuzat că nu și-a plătit cotizațiile, motiv pentru care nu l-au mai primit la ședința Comitetului Politic și nu i-au mai dat drept de vot.

Vlad Gheorghe susținea că, de fapt, nu l-au primit pentru că s-a opus alianței dintre USR, PMP și Forța Dreptei. În 2024, a candidat pentru un nou mandat de europarlamentar, din postura de independent, însă nu a strâns voturile necesare.

