Camera Deputaților dezbate moţiunea simplă a AUR pe Justiţie. Ministrul Radu Marinescu este invitat şi la „Ora Guvernului”

Radu Marinescu.
Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei Radu Marinescu depusă de AUR va fi prezentată luni, iar în aceeaşi zi să aibă loc votul final, a decis Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.

Programul aprobat arată că şedinţa va începe la 15.00 cu prezentarea moţiunii, urmată de dezbateri şi vot. Guvernului îi sunt rezervate 40 de minute, pe care le poate utiliza la începutul şi la încheierea dezbaterilor, iar grupurilor parlamentare le este alocat timpul maxim corespunzător numărului membrilor fiecăruia, luându-se în calcul câte 5 secunde pentru fiecare deputat, scrie Agerpres.

Potrivit moţiunii depuse la Biroul permanent al Camerei, Ministerul Justiţiei are obligaţia constituţională şi politică de a asigura o bună funcţionare a Justiţiei, de a garanta drepturile şi libertăţile fundamentale şi de a respecta legalitatea în activitatea instanţelor şi a celorlalte autorităţi din sistemul judiciar, iar Radu Marinescu a manifestat, pe parcursul exercitării mandatului, „o lipsă evidentă de iniţiativă şi reacţie”.

Tot luni, de la ora 16.00, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este chemat de către parlamentarii USR la dezbaterea „Ora Guvernului”, pentru unele „teme de interes major pentru viaţa politică, economică şi socială”.

Acestea se referă, între altele, la „oligarhizarea sistemului judiciar”, respectiv „concentrarea deciziei în mâinile unor grupuri de influenţă, reţeaua de influenţă şi de putere care acţionează ilegitim în justiţie, lipsa transparenţei proceselor de numire şi promovare, precum şi efectele asupra independenţei reale a magistraţilor, corupţia şi ineficienţa din sistemul judiciar - analiza disfuncţionalităţiłor structurale, a vulnerabilităţilor instituţionale şi a măsurilor urgente necesare pentru creşterea integrităţii şi eficienţei actului de justiţie”, precum şi la răspunderea magistraţilor.

Alte teme invocate de USR sunt: meritocraţia în promovarea magistraţilor în carieră, eficienţa sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor, modul defectuos în care sunt accesate fondurile europene din PNRR, precum şi „necesitatea corectării pachetului legilor justiţiei" - identifícarea articolelor problematice, efectele negative înregistrate de la intrarea lor în vigoare, precum şi perspectiva Guvernului asupra iniţierii unor modificări legislative conforme cu recomandările Comisiei Europene, ale Comisiei de la Veneţia şi ale organismelor internaţionałe relevante”.

