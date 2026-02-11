Live TV

Ionuț Stroe vrea introducerea în școli și licee a disciplinei obligatorii „Educația media și digitală" (proiect)

„În absența unei reglementări, formarea competențelor rămâne fragmentară"

Deputatul PNL Ionuț Stroe a depus, la Camera Deputaților un proiect care introduce o discplină obligatorie la gimnaziu și liceu și anume „Educația media și digitală”. Dacă va trece de Parlament, această lege va fi aplicată începând cu anul școlar 2027- 2028. 

Inițiativa legislativă modifică legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Pentru a preda această disciplină, cadrele didactice vor urma programe de formare inițială și continuă. Ionuț Stroe a declarat că aceste cursuri vor fi finanțate din bugetul de stat, întrucât Educația este „o obligație a statului român”.

În cazul în care propunerea de lege va fi aprobată, atunci „Educația media și digitală” va fi introdusă ca disciplină obligatorie în trunchiul comun.

Potrivit proiectului, aceasta va fi „structurată progresiv pe niveluri de învățământ” și va urmări dobândirea de către elevi a mai multor competențe, în funcție de ciclul de studii pe care îl urmează.

Pentru elevii de gimnaziu, important este ca aceștia să dobândească abilități de „analiză critică elementară a mesajelor media, recunoașterea structurilor narative și vizuale utilizate în comunicarea publică, identificarea informațiilor eronate sau distorsionate, înțelegerea algoritmilor de vizibilitate în mediul digital, precum și însușirea regulilor de siguranță online, protecția datelor personale și gestionarea identității digitale”.

În ceea ce privește elevii de liceu, competențele vizate sunt „interpretare şi evaluare a mesajelor media, aplicarea instrumentelor de analiză critică în contexte sociale şi civice, investigarea fenomenelor de comunicare digitală cu impact public, evaluarea etică a conţinutului digital şi a comportamentelor din mediul virtual, înţelegerea riscurilor cibernetice şi a responsabilităţilor civice în mediul digital, precum şi realizarea de proiecte digitale integrate”, mai indică proiectul de lege. 

De asemenea, „în termen de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației asigură, prin alocări distincte în bugetul anual, fondurile necesare pentru elaborarea programelor școlare, pentru formarea cadrelor didactice, pentru achiziția de resurse digitale și pentru dotarea unităților de învățământ cu infrastructura tehnologică indispensabilă predării și evaluării disciplinei Educație media și digitală”.

„În absența unei reglementări, formarea competențelor rămâne fragmentară”

Inițiativa are scopul de a răspunde nevoii de formare a competențelor digitale și media în rândul elevilor, într-o societate profund digitalizată, arată liberalul, în expunerea de motive a proiectului de lege.

Ionuț Stroe argumentează că „în structura actuală nu există o disciplină distinctă, obligatorie, care să integreze într-o manieră sistematică aria esențială a alfabetizării media și digitale, deși aceasta reprezintă o necesitate absolută într-un ecosistem informațional profund transformat”.

Deputatul subliniază că realitățile socio-tehnologice actuale, marcate de multiplicarea surselor de informație și creșterea exponențială a volumului de conținut digital, au determinat „la nivel european și internațional, adoptarea unor orientări de politică educațională centrate pe consolidarea competențelor media și digitale”.

Stroe citează și documente britanice rezultate din procesul „Curriculum and Assessment Review”, care arată că alfabetizarea media și digitală „constituie una dintre competențele esențiale ale elevilor pentru participarea democratică, discernământul informațional, combaterea dezinformării și mecanismele de protecție în mediul digital”.

Deputatul PNL susține că, în absența unei reglementări explicite, formarea acestor competențe rămâne fragmentară și dependentă de inițiative locale sau de opționale sporadice. 

Obiectivul principal al inițiativei legislative este „să creeze un cadru normativ prin care educația media și digitală să devină un pilon al educației contemporane, integrat în trunchiul comun al disciplinelor obligatorii”. Stroe mai arată că reglementarea propusă urmărește și „consolidarea protecției interesului public, prevenirea vulnerabilităților generate de expunerea la informații eronate sau manipulatoare și formarea competențelor de evaluare, analiză și producție digitală care să permită elevilor să navigheze în mod responsabil mediul online”.

Inițiativa are, de asemenea, scopul de a întări competențele tehnologice ale elevilor, esențiale pentru adaptarea la piața muncii, dezvoltarea economică și participarea socială, în concordanță cu orientările europene și principiile constituționale privind educația.

Camera Deputaților e prim for sesizat pe proiect, decizional fiind Senatul.

