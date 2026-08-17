Când și cum ar putea trece România la euro. Anunțul ministrului Dragoș Pîslaru

România ar putea avea ca țintă pentru intrarea în zona euro anul 2032, spune ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Potrivit acestuia, trecerea la moneda europeană depinde de consolidarea fiscal-bugetară, de un plan coerent de dezvoltare și de stabilitate politică. Pîslaru spune că următorii ani ar trebui folosiți pentru punerea în ordine a finanțelor și îndeplinirea criteriilor necesare aderării la euro, potrivit TVRinfo.

Oficialul a declarat pentru publicația citată: „Trecerea la euro poate fi făcută doar cu respectarea indicatorilor. Discutăm aici de deficit bugetar, discutăm de datorie publică, lucruri care țin de această consolidare pe care noi o avem. Vă aduc aminte că scopul este ca până în 2030 să ne punem finanțele în ordine, deci aș vedea o posibilitate de a avea o armonizare între câteva obiective: consolidarea fiscal-bugetară, adoptarea pentru 2028-2034 a unui plan coerent de dezvoltare a țării, un fel de plan de țară făcut cu cap. (…)”

Pîslaru a mai adăugat: „Dacă ai o aliniere între zona de ajustare fiscal-bugetară, zona aceasta de plan de creștere, de dezvoltare și, bineînțeles, un lucru foarte important, așezarea de stabilitate politică pentru a putea într-adevăr să ai consecvență, România ar putea, să spunem, în 2030 plus 2, pentru că doi ani trebuie să stai în anticameră, oricum, e o perioadă de monitorizare, dacă vreți. 2032 ar putea să fie o țintă importantă pentru intrarea în zona euro”, a declarat ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene”.

Editor : A.R.