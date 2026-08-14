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Olguța Vasilescu, despre sporul pentru fonduri europene: „Fie sunt 20% la toți, fie sunt 40% la toți”

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lia olguta vasilescu vorbeste la o intalnire a primarilor
Lia Olguța Vasilescu. Foto:Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Vasilescu: „Propaganda iar e în delir” Critici privind diferențele de salarizare Critici privind impactul asupra deficitului „Varianta Pîslaru e proastă”

Primarul Craiovei și președinta Asociației Municipiilor din România, Lia Olguța Vasilescu, îl contrazice pe ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, în disputa privind sporul de 40% acordat pentru gestionarea fondurilor europene. Reacția vine după ce Pîslaru a declarat că nu se pune problema ca miniștrii sau secretarii de stat să beneficieze de acest spor și a spus că autoritățile locale au cerut explicit menținerea lui.

Ea susține că varianta proiectului de lege a fost analizată de Asociația Municipiilor din România și că organizația a cerut public modificarea mai multor prevederi.

Vasilescu: „Propaganda iar e în delir”

Într-o postare pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu afirmă că discuțiile despre sporul pentru fonduri europene au fost prezentate distorsionat și susține că a cerut modificări încă de la începutul lunii iunie.

„Haideți să vă explic eu cum e cu sporul de 40 la sută pe fonduri europene și cu «linia roșie» la primari, că propaganda iar e în delir după ce a comunicat Dragoș Pâslaru ceva pe legea salarizării”, a scris Vasilescu.

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Ea afirmă că varianta propusă de Ministerul Muncii a fost analizată de Asociația Municipiilor din România, iar reprezentanții administrației locale au solicitat corectarea mai multor prevederi.

„Varianta Pâslaru a fost analizată de Asociația Municipiilor din România și am constatat câteva greșeli, motiv pentru care am solicitat rectificarea lor. Și nu altfel decât public, în conferință de presă, în data de 3 iunie 2026”, susține primarul Craiovei.

Declarațiile vin după ce Pîslaru a spus că, în consultările privind noua lege a salarizării, Olguța Vasilescu a transmis că menținerea sporului de 40% reprezintă o „linie roșie” pentru municipiile din România.

Critici privind diferențele de salarizare

Vasilescu susține că una dintre problemele identificate în proiect este reducerea sporului de la 40% la 20% pentru primari, viceprimari, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, în timp ce pentru ceilalți angajați din administrația locală sporul ar rămâne la 40%.

„Rezultatul? Angajații din primării și consilii județene ar avea veniturile mai mari decât ale conducătorului instituției, căruia îi scade venitul”, afirmă Vasilescu.

Primarul Craiovei susține că a cerut ca procentul să fie același pentru toate categoriile vizate.

„Și am mai spus că fie sunt 20 la sută la toți, fie sunt 40 la sută la toți!”, a scris aceasta.

Potrivit proiectului prezentat de Ministerul Muncii, personalul din instituțiile publice implicat în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene poate beneficia de sporuri de până la 40% din salariul de bază. Pentru primari, viceprimari și conducătorii consiliilor județene este prevăzut, de asemenea, un spor de până la 40%, în limita bugetului aprobat.

O altă nemulțumire vizează eliminarea, în varianta analizată, a prevederii referitoare la plafonarea veniturilor în administrația publică locală.

„În legea 153/2017 există un text care prevede ca niciun angajat din administrația publică locală nu poate avea venitul mai mare decât viceprimarul/vicepreședintele CJ”, susține Vasilescu.

Ea afirmă că această prevedere a fost introdusă în 2017 pentru a evita situațiile în care funcționarii ajung să fie remunerați mai bine decât aleșii locali.

„Am solicitat la discuții să se mențină această prevedere sau «frână», ca să nu ajungem iarăși în situația de a avea dezechilibre majore în salarizare”, a mai spus primarul Craiovei.

Critici privind impactul asupra deficitului

Vasilescu susține și că noul sistem de coeficienți pentru administrația locală ar putea duce, în opinia sa, la creșterea cheltuielilor salariale, nu la reducerea acestora.

„I-am demonstrat ministrului Pîslaru, cu cifre, că «reforma» lor de a introduce coeficienți identici la administrația locală CREȘTE salariile în loc să le scadă și că aceste CREȘTERI se duc direct în deficit”, afirmă ea.

Liderul administrației locale susține că impactul financiar ar ajunge la miliarde de euro anual și pune sub semnul întrebării obiectivul reformei.

„Cam ce reformă e asta în care în loc să câștigi 770 de milioane de euro pierzi TRIPLU, anual?”, a scris Vasilescu.

„Varianta Pîslaru e proastă”

În finalul mesajului, primarul Craiovei îl acuză pe ministrul interimar al Muncii că încearcă să transfere responsabilitatea pentru problemele proiectului către Asociația Municipiilor din România.

„Înțeleg că domnului Pîslaru îi este din ce în ce mai greu să explice o lege a salarizării proastă, care adâncește inechitățile și creează dezechilibre majore, dar a ieși din corzi arătând cu degetul spre mine sau asociație nu îl disculpă de greșelile pe care le-a făcut singur”, susține Vasilescu.

Ea afirmă că nu ar fi făcut înțelegeri politice care să nu poată fi explicate public.

„Mai mult, am văzut atâția ca Dragoș Pîslaru în politică, încât nu aș face vreo înțelegere cu ei fără să o pot argumenta public, la orice post TV”, a mai transmis primarul Craiovei.

Vasilescu își încheie mesajul criticând în ansamblu varianta proiectului de lege.

„Varianta Pîslaru e proastă, taie de la 60 la sută dintre angajați și exact de unde nu trebuie, ca să avantajeze alții unde nu e cazul, iar aplicarea ei va duce la o creștere cu 2,4 miliarde de euro, anual, a cheltuielilor de salarizare și, proporțional, a deficitului! Că așa fac unii «reformă»! Cu picioarele, nu cu capul!”, a conchis Lia Olguța Vasilescu.

Editor : Ana Petrescu

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