Ministrul Dragoș Pîslaru susține că propunerile pentru salariile demnitarilor au „venit pe mail” de la liderii PSD, PNL, USR și UDMR

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii și, concomitent, ministrul Fondurilor Europene, susține că, pentru noua Lege a salarizării, a primit un mail de la Camera Deputaților, asumat de liderii PSD, PNL, UDMR și USR, care conținea coeficienții și grila de salarizare a demnitarilor. „Grila nu a fost pusă de Guvernul Bolojan, ci primită, cu acordul celor patru partide”, a subliniat Pîslaru.

„Vreau să scot de pe masă o chestiune legată de coeficienții și grila de demnitari. Când a fost pregătit acel acord politic cu medierea administrației prezidențiale, ca parte a acelui acord politic, dar nemediatizat ca atare, am primit un mail de la Camera Deputaților în care mi s-a comunicat că liderii de grupuri politice au convenit asupra grilei de demnitari”, a declarat Dragoș Pîslaru, la finalul ședinței de Guvern de vineri.

Ministrul a subliniat că grila nu a fost pusă de Guvernul Bolojan, ci primită, fiind „propunerea celor patru partide”, referindu-se la USR, PNL, PSD și UDMR.

„Mi-au transmis o grilă de demnitari care a fost analizată cu experții Băncii Mondiale, anumite zone au fost considerate de oportunitate pentru încadrarea de la 1 la 8, altă zonă avea inechități și nu am putut să le acceptăm tehnic, dar acea grilă este cea transmisă de liderii grupurilor politice”, a adăugat Pîslaru.

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Editor : M.G.