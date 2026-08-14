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Ministrul Dragoș Pîslaru susține că propunerile pentru salariile demnitarilor au „venit pe mail” de la liderii PSD, PNL, USR și UDMR

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Liderii coaliției. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii și, concomitent, ministrul Fondurilor Europene, susține că, pentru noua Lege a salarizării, a primit un mail de la Camera Deputaților, asumat de liderii PSD, PNL, UDMR și USR, care conținea coeficienții și grila de salarizare a demnitarilor. „Grila nu a fost pusă de Guvernul Bolojan, ci primită, cu acordul celor patru partide”, a subliniat Pîslaru.

„Vreau să scot de pe masă o chestiune legată de coeficienții și grila de demnitari. Când a fost pregătit acel acord politic cu medierea administrației prezidențiale, ca parte a acelui acord politic, dar nemediatizat ca atare, am primit un mail de la Camera Deputaților în care mi s-a comunicat că liderii de grupuri politice au convenit asupra grilei de demnitari”, a declarat Dragoș Pîslaru, la finalul ședinței de Guvern de vineri.

Ministrul a subliniat că grila nu a fost pusă de Guvernul Bolojan, ci primită, fiind „propunerea celor patru partide”, referindu-se la USR, PNL, PSD și UDMR.

„Mi-au transmis o grilă de demnitari care a fost analizată cu experții Băncii Mondiale, anumite zone au fost considerate de oportunitate pentru încadrarea de la 1 la 8, altă zonă avea inechități și nu am putut să le acceptăm tehnic, dar acea grilă este cea transmisă de liderii grupurilor politice”, a adăugat Pîslaru.

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Editor : M.G.

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