Când va fi adoptată ordonanţa privind situaţia de criză pe piaţa carburanţilor, după eșecul de marți. Anunțul premierului Bolojan

Ordonanţa de urgenţă privind declararea situaţiei de criză pe piaţa carburanţilor ar urma să fie adoptată miercuri după amiază sau joi, a anunţat premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat la Euronews că miercuri, la ora 11:00, va avea loc reuniunea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, cu participarea reprezentanţilor guvernului, sindicatelor şi patronatelor.

De la ora 12:30 ar urma să aibă loc plenul Consiliului Economic şi Social (CES).

„Pe fondul discuţiilor legate de preţul carburanţilor, am pregătit acest prim proiect de ordonanţă şi astăzi CES, care este un organism care trebuie să avizeze acest tip de proiecte, a amânat pronunţarea unei decizii - ei trebuie să dea un aviz, că este favorabil sau nefavorabil - solicitându-ne să facem o întâlnire într-un Consiliu Tripartit, la care să participe şi patronatele”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

