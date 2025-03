Cătălin Predoiu, invitat la emisiunea „Studio Politic” de la Digi24, a avut o primă reacție după anunțul partidului AUR că va depune o moțiune de cenzură și acuzația că ministrul Afacerilor Interne face „poliție politică”. Acesta a făcut precizări și despre programul Visa Waiver.

„După cum am mai spus în repetate rânduri, ministru de interne nu coordonează anchete, nu conduce dosare polițienești sau judiciare, nu are niciun amestec în operațiunile Poliției Române, Poliției de Frontieră, a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau Jandarmeriei Române. Adică niciuna din cele patru arme principale ale Ministerului de Interne. Valabil și pentru DGPI o armă, altă armă importantă. Mai mult decât atât, nici secretarii de stat nu au atribuții operative. Deci dosarele poliției se gestionează de către ofițerii de caz, sub coordonarea superiorilor ierarhici, iar întreaga Poliție Română este coordonată de inspectorul general al Poliției Române”, a declarat Cătălin Predoiu.

Acesta a subliniat că în cazul lui Bogdan Peșchir toate măsurile procedurale care se întreprind în acel dosar se întreprind sub drumarea și coordonarea procurorului de caz. „Inclusiv polițiștii judiciari care lucrează detașați la unitățile de parchet lucrează sub coordonarea procurorului, în ceea ce privește operațiunile polițienești de zi cu zi pe care le desfășoară”, a spus ministrul Afacerilor Interne.

Referitor la programul Visa Waiver, Cătălin Predoiu a spus că înțelege că este un „subiect fierbinte” și a subliniat că nu a fost comunicată „cauza expres a acestei întârzieri”, după ce au apărut informații că termenul de 31 martie nu va fi respectat.

„Știm doar că la nivel general, administrația americană reevaluează toate politicile privind migrația”, a spus Cătălin Predoiu. „În ceea ce privește migrația, la modul general, Ministerul Afacerilor Interne este responsabil cu migrația ilegală de la frontierele României și folosesc acest prilej pentru a menționa că în ultimii 2 ani această migrație a fost coborâtă cu peste 80% prin intermediul eforturilor Poliției de Frontieră și Poliției Române, Jandarmeriei, DGPI și așa mai departe. O cooperare integrată care a dat rezultate și care a stat la baza inclusiv a cererii în spațiul Schengen”.

În ceea ce privește moțiunea de cenzură anunțată de AUR, acesta a spus că „este un exercițiu democratic”. „Eu am mai trecut prin astfel de moțiuni și înainte de ridicarea MCV și înainte de intrarea în spațiul Schengen. M-am prezentat în Parlament, am răspuns cu argumente oricăror întrebări. Așa voi proceda și cu ocazia acestei moțiuni”, a mai subliniat Cătălin Predoiu.

Ministrul Afacerilor Interne a comentat și informația că autoritățile americane i-ar fi solicitat sprijinul pentru destructurarea celor rețele de trafic de imigranți la granița SUA-Mexic. „Așa cum v-am explicat, există cooperare polițienească judiciară în cadrul dosarelor DIICOT, care se ocupă de trafic de persoane și combaterea crimei organizate și la nivel național, dar și în cadrul unor operațiuni internaționale. Avem cooperare polițienească și cu Mexic, și cu multiple alte state, dar nu avem pe granița Mexic-SUA, polițiști detașați. avem cu multe state, inclusiv din afara Uniunii Europene”.

„Această chestiune legată de contactul cu autoritățile americane are două niveluri, dacă doriți, unul politico-diplomatic, care este gestionat de ministerul afacerilor interne și cel tehnic, care este gestionat atunci când suntem întrebați, Ministerul de Interne. Ministerul de Interne a avut multe atribuții înainte de îndeplinire a acestui program, prin negocierea, discutarea cu colegii americani a unor acorduri privind securizarea frontierelor, siguranța datelor și așa mai departe. Aceste discuții și și comunicări sunt finalizate prin semnarea acelor acorduri care au stat la baza programului Visa Waiver. În acest moment nu avem discuții deschise asupra acestor acorduri încheiate”, a mai subliniat Predoiu.

Cătălin Predoiu a spus că nu comentează cazul fraților Tate pentru că „nu este atributul ministrului de interne”. „Nu comentez dosare care sunt în gestiunea justiției. La modul general și acest dosar este în gestiunea parchetului care la instrumentare, respectiv a instanțelor care îl judecă. Nu este acesta atributul ministrului de interne”, a spus acesta.

