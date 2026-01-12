În coaliție se negociază zilele acestea propunerile pentru conducerea SRI și SIE, dar la pachet, Ministrul justiției tocmai a declanșat procedura de selecție a șefilor de parchete. Discuțiile au loc și în contextul complicat, sensibil, în care jurnalista Emilia Șercan îl acuză pe ministrul Justiției că și-a plagiat mai bine de jumătate din teza de doctorat. În direct la Digi24, ministrul Justiției a spus că articolul este defăimător, plin de contradicții.

„Nu am plagiat, am precizat deja și aș cita din acea intervenție publică a mea faptul că în momentul de față eu dețin un verdict în ceea ce privește conformitatea lucrării mele cu standardele etice și de calitate științifică, verdict care este reprezentat de evaluări ale organismelor unic acreditate de lege de a stabili astfel de standarde, care sunt CNATDCU și, respectiv comisia de doctorat. Orice persoană care, după 20 de ani de la elaborarea acestei teze, ar dori să pună sub semnul întrebării aceste standarde, nu poate să facă acest lucru decât adresându-se organelor care sunt prevăzute de lege, pentru că într-o societate democratică, bazată pe principiul supremației legii, trebuie să procedăm în conformitate cu principiile acesteia”, a spus ministrul Justiției la Digi24.

„Dar nu pot să nu mă întreb și eu cum este posibil ca exact după ce am declanșat această procedură de selecție a procurorilor șefi ai marilor parchete, exact după ce am arătat public, în contextul în care am fost întrebat dacă se poartă negocieri politice, că eu cred în meritocrație, că eu cred într-o selecție corectă, obiectiv, imparțială apolitică a acestor procurori, să se declanșeze acest scandal care n-are niciun fel de validare instituțională, care se bazează pe niște alegații care colportează, în cadrul articolului respectiv, niște calomnii odioase la adresa subsemnatului, precum că sunt avocat al interlopilor, precum că a fost pus ministru de nu știu ce fel de conjurații politice și astfel de asemenea chestiuni, care nu au nimic de-a face, de altfel, cu standardele academice”, a mai adăugat Radu Marinescu.

Ministrul a spus că nu este lămurit de ce într-un articol care se referă, declarativ, drept unul de evaluare academică se vorbește în mod repetat despre selecția procurorilor.

Citește și

PSD îl susține pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și condamnă „manevra josnică” prin care acesta a fost acuzat de plagiat

Își va da demisia în cazul în care teza sa de doctorat se dovedește plagiată?

Ministrul a fost întrebat la Digi 24 dacă este dispus să îi fie verificată teza de doctorat și în situația în care aceasta nu trece testul verificării, să își depună mandatul.

„Este o chestiune foarte serioasă, doar că, pentru a o trata serios, trebuie să procedăm instituțional”, a spus ministrul. „O acuzație, indiferent în ce domeniu ar fi formulată, nu este niciodată sinonimă cu certitudinea comiterii faptului respectiv. O acuzație în materie juridică nu se validează decât printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe. O acuzație împotriva mea, potrivit căreia aș fi deroga de la niște standarde etice în urmă cu 20 de ani, când asta este realitatea, s-au schimbat legile, trebuie să fie soluționată de către organismele în drept și de o instanță de judecată. Și atunci putem să vorbim de un adevăr. Și atunci putem să vorbim de asumarea unei anumite poziții”.

Radu Marinescu a acuzat-o pe Emilia Șercan că „nici măcar un soft nu a utilizat în acest demers”. „Pot să vă spun că în cuprinsul articolului dumneaei am văzut, de exemplu, că mi se reproșează copiere prin copy-paste, care ar consta nu în preluarea tale qale a textului (nr „așa cum e”) ci prelucrarea sa juridică. Ori prelucrare juridică înseamnă reconfigurare axiologică și intelectuală. Înseamnă cu totul altceva decât copiere. De asemenea, mi se invocă faptul că am reprodus un material, indicând în subsol faptul că mai mulți autori în citaseră. Dacă indici un singur autor care a citat un anumit material, preluat apoi prin citare de mai mulți, nu este necesar să-i prezinți pe toți.”

„Să se facă această analiză de către organele în drept și să se spună dacă este conform”, a mai spus ministrul.

Editor : Sebastian Eduard