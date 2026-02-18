Președintele Consiliului Legislativ Florin Iordache a declarat, miercuri pentru digi24.ro, întrebat dacă s-a văzut cu judecătorii CCR înaintea să declare constituțională legea privind pensiile magistraților, că nu a vizitat pe nimeni. „Avem același culoar de acces”, a explicat el.

„Nu am vizitat pe nimeni. Avem același culoar de acces. Circulăm și noi și ei pe același culoar”, a afirmat Florin Iordache, miercuri pentru Digi24.ro, întrebat dacă i-a vizitat pe judecătorii CCR și cu cine a discutat.

Totodată, surse ale CCR au precizat, pentru Digi24.ro, că Florin Iordache nu trecut pe la judecătorii Curții.

Întrebat, miercuri la Parlament, de ce a mers președintele Consiliului Legislativ Florin Iordache în birouri să discute cu judecătorii CCR, înaintea deciziei Curții, Sorin Grindeanu a precizat scurt: „Nu am răspuns”.

De asemenea, chestionat dacă a încercat Florin Iordache să pună presiune pe judecătorii CCR să sesize Curtea de Justiție a UE privind reforma pensiilor magistraților, Grindeanu a replicat: „Dar de ce mă puneți pe mine să răspund în numele lui Florin Iordache? Vă rog să îl întrebați”.

La semnalarea faptului că Iordache este fost ministru al Justiției PSD și o persoană cu multă influență, președintele social-democraților a replicat: „Și de ce ar trebui eu să știu eu legat de ce face Florin Iordache. E președintele Consiliului Legislativ. Niciodată nu am discuții de alt tip. Nu mai e membru PSD”.

Pe 20 octombrie 2020, Florin Iordache, atunci deputat PSD, a fost ales de Parlament la conducerea Consiliului Legislativ. El a obținut 185 de voturi, față de doar 41 de voturi obținute de contracandidatul său, Augustin Zegrean.

Florin Iordache a fost deputat din partea PSD între anii 2000 și 2020, fiind un timp și președintele Camerei Deputaților, după ce a fost revocat Valeriu Zgonea, până să fie ales Liviu Dragnea șef al Camerei. El a fost și ministru al Justiției în Guvernul Grindeanu și a demisionat din cauza faimoasei OUG 13 care a scos în stradă mii de oameni.

Editor : Ana Petrescu