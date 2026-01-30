Live TV

Țara europeană care va expulza străinii condamnaţi la un an sau mai mult de închisoare

Persoanele de cetăţenie străină condamnate la pedepse cu închisoarea de un an sau mai mult pentru infracţiuni grave vor fi expulzate din Danemarca, a anunţat vineri guvernul de la Copenhaga în cadrul prezentării unui nou plan pentru înăsprirea politicii sale în materie de imigraţie, relatează AFP.

„Străinii infractori condamnaţi la cel puţin un an de închisoare pentru infracţiuni grave, precum violenţa agravată şi viol, urmează, în principiu, să fie expulzaţi”, potrivit unui comunicat al Ministerului Imigraţiei.

Până în prezent, expulzările nu erau automate, fiind în special decise în conformitate cu convenţiile internaţionale care protejează viaţa privată şi familială.

Alături de Regatul Unit, Danemarca a solicitat recent europenilor să reformeze Convenţia europeană a drepturilor omului (CEDO), instanţa care veghează la respectarea libertăţilor fundamentale, notează AFP, citată de News.ro.

„Este corect şi necesar ca ţările europene să se poată aşeza la masa negocierilor şi să spună că preferăm să ne protejăm ţările mai degrabă decât să protejăm infractorii”, a declarat şefa guvernului, Mette Frederiksen, într-o conferinţă de presă. „Nu cred că, atunci când au fost redactate normele internaţionale, s-a imaginat că cineva va fugi din Orientul Mijlociu pentru a veni în cea mai bună ţară din lume şi apoi va începe să violeze fete şi femei”, a subliniat ea. „La acea vreme, nu s-a luat deloc în considerare faptul că victima ar putea deveni autorul infracţiunilor. Şi vă pot asigura că, din păcate, mulţi dintre ei au devenit”, a insistat prim-ministrul Danemarcei, care provine dintr-un partid social-democrat.

Conform statisticilor ministerului, până în prezent, doar 70% dintre persoanele de cetăţenie străină condamnate la pedepse de un an sau mai mult de închisoare pentru infracţiuni grave au fost expulzate.

În plus, guvernul danez, care a insistat asupra faptului că „refugiaţii trebuie să se afle în Danemarca în mod temporar”, va întări măsurile de încurajare a întoarcerii voluntare în ţara de origine şi va înăspri condiţiile pentru străinii aflaţi în centrele de plecare.

Danemarca îşi va redeschide ambasada în Siria şi va organiza o formă de cooperare cu Afganistanul.

În centrele de plecare, unii străini care nu îşi respectă obligaţia de a se prezenta vor fi obligaţi să poarte o brăţară electronică.

Reforma ar urma să intre în vigoare la 1 mai.

Donald Trump, care a criticat laxitatea politicilor europene în materie de imigraţie, are o relaţie tensionată cu premierul danez din cauza dorinţei sale de a anexa Groenlanda.

