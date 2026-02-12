Ce informații așteaptă Nicușor Dan pentru a ști dacă merge la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump

Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, după reuniunea informală a liderilor Consiliului European, că decizia privind o eventuală participare la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, la care a fost invitat, o va lua după ce va primi informații de la partea americană privind statutul pe care îl va avea la această reuniune.

„Estimez că multe luni din momentul acesta vor exista nepotriviri între carta acestei organizații (Consiliul pentru Pace - n.r.) și carta internațională la care noi suntem parte. Noi nu putem avea alt statut decât cel de observator. Așa cum a fost făcută invitația acum 4-5 zile, invitația a fost făcută pentru membri și în momentul de față se discută - am discutat și cu alți lideri, și ei fac același lucru - discutăm care poate să fie statutul observatorilor la această reuniune. Este un răspuns pe care organizatorii trebuie să ni-l dea și în funcție de asta o să luăm o decizie”, a spus președintele Nicușor Dan, întrebat dacă va merge la consiliul lui Donald Trump pe 19 februarie.

Șeful statului a fost întrebat și dacă ia în calcul o întlnire față în față cu Donald Trump la această reuniune.

„(La) tipul acesta de reuniuni multilaterale există discuții de un minut, există discuții de cinci minute, se mai întâmplă, dar ceea ce ne preocupă pe noi în momentul ăsta este definirea observatorului și ce am putea să facem noi acolo”, a mai spus Nicușor Dan.

Citește și: Nicușor Dan: România ar putea îndeplini condițiile pentru aderarea la zona euro în 3-4 ani: „Ar fi benefic pentru țara noastră”

Editor : B.P.