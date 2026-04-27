Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”

Nicușor Dan Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a evitat din nou să spună dacă îl susține sau nu pe premierul Ilie Bolojan, înaintea consultărilor de la Cotroceni. Într-o intervenție la DigiFM, el a fost întrebat ce le răspunde românilor care îl consideră „PSD-ist” și celor care l-au votat, dar acum, după 11 luni de mandat, sunt supărați din cauza atitudinii și deciziilor sale.

„Ce pot să spun? Bineînțeles, tot timpul depinde din ce parte te uiți. Dacă dacă te uiți din partea PSD-ului, sunt sigur că sunt văzut ca fiind de partea cealaltă”, a spus el.

„E greu să te schimbi după ce faci 20 de ani același lucru. Bineînțeles că înțeleg și argumentele celelalte, te poți uita din mai multe unghiuri la aceeași situație. Eu consider că fac ceea ce trebuie în situația dată”, a continuat șeful statului.

Dan a spus că nu și-a exprimat sprijinul pentru Ilie Bolojan pentru că „nu ar fi fost constituțional”. El a evitat și să spună ce a făcut premierul bine sau mai puțin bine.

„Dl Bolojan este o persoană foarte serioasă, n-am spus niciodată altceva. Pe de altă parte, în momentul acesta este o fractură politică între două părți ale unei coaliții pe care eu mi-aș fi dorit-o să funcționeze foarte mult. În sensul ăsta nu pot să mă pronunț. Inclusiv pe activitate dacă m-aș pronunța, m-aș pronunța într-o parte sau alta. Altfel, bineînțeles, tot respectul pentru dl prim-ministru”, a spus Dan.

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
Militari NATO
5
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Te-ar putea interesa și:
florin barbu face declaratii
Florin Barbu dă asigurări că PSD nu face Guvern cu AUR: „Este vorba de o moţiune de cenzură”
2026-02-26-5307
Ciucu, după ce AUR și social-democrații au anunțat că depun împreună moțiune: PNL nu va mai face coaliție cu PSD
simion aur inquam george calin
George Simion, despre alianța PSD-AUR împotriva lui Bolojan: „Asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte”
BUCURESTI - CLUBUL OAMENILOR DE AFACERI LIBERALI - 16 MAR 2023
Prima reacție PNL după anunțul PSD și AUR privind o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
stefan radu oprea
Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi ia locul
Recomandările redacţiei
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Marian...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan...
harta cu stramtoarea ormuz
Surse Axios dezvăluie ce cuprinde cea mai recentă ofertă de pace a...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Cotroceni: Nicușor Dan discută cu liderii PSD, PNL...
