Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”

Președintele Nicușor Dan a evitat din nou să spună dacă îl susține sau nu pe premierul Ilie Bolojan, înaintea consultărilor de la Cotroceni. Într-o intervenție la DigiFM, el a fost întrebat ce le răspunde românilor care îl consideră „PSD-ist” și celor care l-au votat, dar acum, după 11 luni de mandat, sunt supărați din cauza atitudinii și deciziilor sale.

„Ce pot să spun? Bineînțeles, tot timpul depinde din ce parte te uiți. Dacă dacă te uiți din partea PSD-ului, sunt sigur că sunt văzut ca fiind de partea cealaltă”, a spus el.

„E greu să te schimbi după ce faci 20 de ani același lucru. Bineînțeles că înțeleg și argumentele celelalte, te poți uita din mai multe unghiuri la aceeași situație. Eu consider că fac ceea ce trebuie în situația dată”, a continuat șeful statului.

Dan a spus că nu și-a exprimat sprijinul pentru Ilie Bolojan pentru că „nu ar fi fost constituțional”. El a evitat și să spună ce a făcut premierul bine sau mai puțin bine.

„Dl Bolojan este o persoană foarte serioasă, n-am spus niciodată altceva. Pe de altă parte, în momentul acesta este o fractură politică între două părți ale unei coaliții pe care eu mi-aș fi dorit-o să funcționeze foarte mult. În sensul ăsta nu pot să mă pronunț. Inclusiv pe activitate dacă m-aș pronunța, m-aș pronunța într-o parte sau alta. Altfel, bineînțeles, tot respectul pentru dl prim-ministru”, a spus Dan.

