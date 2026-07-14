Nicușor Dan a declarat, în cadrul unei conferințe de presă susținute după ce a participat la reuniunea Coaliției de Voință și la festivitățile de Ziua Franței, că situația politică din România nu este singulară în Europa și că este importantă poziționarea pro-occidentală a țării noastre, în conformitate cu politicile din interiorul UE și al NATO.

„Nu e o criză singulară în Europa. În ultimele două-trei luni am avut schimbări de guvern în statele baltice... Însă, e importantă linia roșie pe care eu am trasat-o și în discuțiile pe care le am cu ei este subînțeleasă această linie roșie: că păstrăm direcția pro-occidentală și că oamenii din guvern vor fi oameni în care poți să ai încredere că nu se vor opune politicilor pe care România le are de ani de zile, în interiorul Uniunii, în interiorul NATO”, a declarat Nicușor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, luni şi marţi, la Paris, la reuniunea Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina şi la ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a Republicii Franceze.

Editor : Ș.R.