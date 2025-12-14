Live TV

Exclusiv Ce spune noul primar al Capitalei despre ruperea Coaliției: E momentul ca partidele să fie responsabile

Data publicării:
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Noul primar general al Capitalei susține că partidele din Coaliție ar trebui să fie mai responsabile și să încheie etape în care s-au atacat reciproc. Ciprian Ciucu a punctat, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24 că nu susține ieșirea de la guvernare a USR, iar în ceea ce privește o posibilă plecare a PSD, acesta a subliniat că nu ar fi o idee bună.

„Din punctul meu de vedere cred că ar fi un moment în care oamenii, mă refer la cei din Coaliție, la USR, PNL, PSD, să înceapă să se comporte responsabil pentru că  s-au acutizat și din cauza campaniei. S-au acutizat acuzațiile, scandalurile dintre ei. Fiecare își trimit unul altuia obuze permanent și noi liberalii ne uităm cum trec deasupra noastră și dau unii în alții. Nu vrem ca să fim, nu cred că este deloc o idee bună, cred că este o idee foarte foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare, nu susțin acest lucru.  Nu cred că este deloc o idee bună ca PSD să plece de la guvernare, avem protocol semnat cu niște angajamente pe care PSD le-a luat”, a declarat Ciprian Ciucu în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Liberalul a subliniat faptul că PSD va prelua funcția de premier începând cu anul 2027 și a punctat că atacurile social democraților la adresa colegilor nu sunt privite cu ochi buni. Mai mult decât atât, acesta a adus aminte și despre atacurile din timpul campaniei electorale, motivând că aceste acțiuni duc și la creșterea partidelor suveraniste.  

„Nu mai e chiar foarte mult timp până când domnul Grindeanu sau alt PSD-ist va asuma poziția de premier, dar cred că ne face rău acest mod de Coaliție în care ziua ești la ședința și seara ataci la televizor.  Oamenii ce mai înțeleg? Eu am dus o campanie curată, fără atacuri la nimeni, am fost singurul care am făcut asta, poate și Ana Ciceală”.

Îți pui cuvinte grele, faci acuzații care nu se pot susține și după vii și spui îmi pare rău, a fost campanie. Eu trec peste partea asta, pot trece peste, sunt politician. Mi-am îngroșat și eu stomacul și pot sa le duc, dar oamenii ce spun? Acum m-ai înjurat și acum sunt ok sau acum sunt ok și peste 10 minute nu mai sunt. De aici vedem că a crescut această nemulțumire în societate, de aici cresc  partidele extremiste, partide populiste, care nu au soluții”, a declarat noul edil al Capitalei. 

