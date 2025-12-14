Live TV

Exclusiv Care sunt planurile primarului Ciprian Ciucu odată cu preluarea mandatului: „Știu ce mă așteaptă la Primărie”

Data actualizării: Data publicării:
2025-12-07-4049
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru primarul general al Capitalei, votează la o secție din București, 7 decembrie 2025. Inquam Photos/ George Călin

Noul primar general al Capitalei a vorbit în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24 despre planurile sale din București odată cu preluarea funcției de edil. Ciprian Ciucu susține că se va concentra pe planurile deja începute, cum ar fi bulevardul Dimitrie Pompeiu, Prelungirea Ghencea sau Pasajul Basarab.

„O să vă dezamăgesc, pentru că, în primul și în primul rând, vorbim despre un rest de mandat și nu vreau să vin să anunț un proiect care nu va fi gata în doi ani și jumătate ani, dar avem lucruri de continuat. Sunt extrem de importante. În primul rând, este vorba despre Dimitrie Pompeiu, e o nebunie. Doi, Prelungirea Ghencea trenează, a început acest proiect în 2018. Trei - Pasajul Basarab ar trebuie ca să fie recepționat și este într-o stare foarte mare de degradare. Deci, în acest mandat scurt mă voi concentra să duc la bun sfârșit proiecte care deja sunt începute, pentru că nu permite nici bugetul să anunți lucruri extrordinare”, a explicat Ciprian Ciucu în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Edilul Capitalei punctează că se va concentra în prima etapă pe mentenanță: „Spațiul verde arată foarte, foarte prost, pavajul, mobilierul stradal, sunt mașini care sunt peste tot parcate pe trotuare. Deci ordine și curățenie în primul rând”.

Ciprian Ciucu a avut o discuție cu primarul interimar al Capitalei legată de bugetul pentru anul 2026, când dorește bugetarea unor PUZ-rui de regenerare urbană pentru Bulevardul Mangheru, Calea Victoriei și pentru principalele zone urbane din acea zonă.

„Deja am vorbit cu primarul interimar să punem în buget pentru anul viitor, să bugetăm niște PUZ-uri de regenerare urbană pe Bulevardul Mangheru, pe Calea Victoriei și pe principalele camere urbane din acea zonă superbă, istorică a Bucureștiului, care acum este în degradare. Un PUZ în țara asta durează undeva la un an și jumătate. Dacă ai noroc, da, trebuie să fie contractat, PUZ-ul trebuie să fie executat, după care e nevoie de un studiu de fezabilitate, care spune care este valoarea investițiilor, trebuie contractat și executat, după care proiectare și execuție. 

De asemenea, Ciprian Ciucu și Stelian Bujduveanu au discutat și despre buget, proiecte de investiții, urbanism și agențiile din Primărie.

„Eu știu ceea ce mă așteaptă la Primăria Municipiului București. Am fost ieri la Primărie, am vorbit cu domnul primar general interimar, cu domnul Bujdoveanu. Am discutat despre ceea ce ne doare cel mai tare în acest moment, despre buget și nu doar despre buget, despre anumite proiecte de investiții, despre urbanism și despre multitudinea de agenții ale Primăriei, companii, administrații și așa mai departe”, a declarat acesta în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Ciprian Ciucu a fost ales primarul general al Capitalei în urma alegerilor locale parțiale organizate pe 7 decembrie. Acesta a avut un procent de 36%, plasându-se pe primul loc și fiind urmat de Anca Alexandrescu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Tudorel Toader face un semn cu mâna
1
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
2
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
viktor orban
3
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
pacienti, spital
4
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
471139673_1316647062675462_1883259664117010756_n
5
Instanța a respins cererea fostului șef Romsilva: Teodor Țigan trebuie să dea înapoi...
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
Digi Sport
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Ce spune noul primar al Capitalei despre ruperea Coaliției: E momentul ca partidele să fie responsabile
ciprian ciucu
Cum vrea Ciucu să colaboreze cu foștii rivali din campania electorală: „Cred că nu mai e timp de războaie în viitor”
Donald Trump
Trump admite că republicanii ar putea pierde la alegerile din 2026, deși spune că „a creat cea mai mare economie din istorie”
Screenshot 2025-12-08 at 21.26.51
Nicuşor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Am pus ştampila pe cine am crezut că duce mai departe”
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
Cum explică șeful INSCOP locul 3 obținut de Băluță la alegerile pentru București. Profilul alegătorilor pentru fiecare candidat
Recomandările redacţiei
Dmitri Peskov
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan rămâne și peste iarnă în vila cu chirie: S-au pus două...
puțuri petroliere în Rusia
Lovitură pentru Kremlin: veniturile din petrol și gaze pentru...
maini de batrani
Percheziții în dosarul azilului din Timiș, unde zeci de bătrâni au...
Ultimele știri
Braşov: Bărbat accidentat, extras de salvamontişti din zona Văii Viştişoara după o intervenţie de 16 ore
Zelenski a ajuns la Berlin, unde vor avea loc discuții pentru pace în Ucraina. Ce vrea el să-i convingă pe responsabilii americani
UE va renunța la interdicția ca din 2035 să nu se mai vândă mașini pe combustibil clasic. Anunțul, în două zile. La ce ne putem aștepta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Louis, copia fidelă a lui Kate Middleton, a fost în centrul atenției la slujba de Crăciun. Momentul...
Cancan
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Fanatik.ro
Cadoul inedit de 4000 de euro făcut de Mirel Rădoi lui Cosmin Olăroiu: „Singurul care m-a contactat”
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Nepotul lui Silvio Berlusconi, un star în ascensiune! Prima mare reușită în carieră pentru puștiul de 15 ani
Adevărul
Deșertul care renaște: un lac care dispăruse de câteva secole reapare în Valea Morții
Playtech
Șomajul este perioadă contributivă la pensie? Ce prevede legea și în ce condiții se ia în calcul
Digi FM
Cum arată și cu ce se ocupă Natalia Oreiro în 2025. Cele mai recente imagini i-au surprins pe fani: „Ești...
Digi Sport
De nicăieri! Cum l-au numit străinii pe Gigi Becali, după ce au auzit ce a declarat: au folosit doar TREI...
Pro FM
Thalia, imaginile care au stârnit controverse printre fani: „Ce ți-ai făcut la față?” Cum arată artista la 54...
Film Now
Timothée Chalamet, deloc modest când vine vorba despre rolul din „Marty Supreme”: „Este cea mai bună...
Adevarul
Cum a pierdut România Bucureștiul. Cronica unui festival criminal de corupție, incompetență și orgolii, care...
Newsweek
Cine poate scăpa de plata CASS la pensie? Un pensionar a reușit prin depunerea unui document
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Noi dezvăluiri despre moartea actorului Peter Greene. Ce au găsit polițiștii în apartamentul starului din...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție