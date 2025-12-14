Noul primar general al Capitalei a vorbit în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24 despre planurile sale din București odată cu preluarea funcției de edil. Ciprian Ciucu susține că se va concentra pe planurile deja începute, cum ar fi bulevardul Dimitrie Pompeiu, Prelungirea Ghencea sau Pasajul Basarab.

„O să vă dezamăgesc, pentru că, în primul și în primul rând, vorbim despre un rest de mandat și nu vreau să vin să anunț un proiect care nu va fi gata în doi ani și jumătate ani, dar avem lucruri de continuat. Sunt extrem de importante. În primul rând, este vorba despre Dimitrie Pompeiu, e o nebunie. Doi, Prelungirea Ghencea trenează, a început acest proiect în 2018. Trei - Pasajul Basarab ar trebuie ca să fie recepționat și este într-o stare foarte mare de degradare. Deci, în acest mandat scurt mă voi concentra să duc la bun sfârșit proiecte care deja sunt începute, pentru că nu permite nici bugetul să anunți lucruri extrordinare”, a explicat Ciprian Ciucu în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Edilul Capitalei punctează că se va concentra în prima etapă pe mentenanță: „Spațiul verde arată foarte, foarte prost, pavajul, mobilierul stradal, sunt mașini care sunt peste tot parcate pe trotuare. Deci ordine și curățenie în primul rând”.

Ciprian Ciucu a avut o discuție cu primarul interimar al Capitalei legată de bugetul pentru anul 2026, când dorește bugetarea unor PUZ-rui de regenerare urbană pentru Bulevardul Mangheru, Calea Victoriei și pentru principalele zone urbane din acea zonă.

„Deja am vorbit cu primarul interimar să punem în buget pentru anul viitor, să bugetăm niște PUZ-uri de regenerare urbană pe Bulevardul Mangheru, pe Calea Victoriei și pe principalele camere urbane din acea zonă superbă, istorică a Bucureștiului, care acum este în degradare. Un PUZ în țara asta durează undeva la un an și jumătate. Dacă ai noroc, da, trebuie să fie contractat, PUZ-ul trebuie să fie executat, după care e nevoie de un studiu de fezabilitate, care spune care este valoarea investițiilor, trebuie contractat și executat, după care proiectare și execuție.

De asemenea, Ciprian Ciucu și Stelian Bujduveanu au discutat și despre buget, proiecte de investiții, urbanism și agențiile din Primărie.

„Eu știu ceea ce mă așteaptă la Primăria Municipiului București. Am fost ieri la Primărie, am vorbit cu domnul primar general interimar, cu domnul Bujdoveanu. Am discutat despre ceea ce ne doare cel mai tare în acest moment, despre buget și nu doar despre buget, despre anumite proiecte de investiții, despre urbanism și despre multitudinea de agenții ale Primăriei, companii, administrații și așa mai departe”, a declarat acesta în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Ciprian Ciucu a fost ales primarul general al Capitalei în urma alegerilor locale parțiale organizate pe 7 decembrie. Acesta a avut un procent de 36%, plasându-se pe primul loc și fiind urmat de Anca Alexandrescu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă.

Editor : Andreea Rubica