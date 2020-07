Primarul PSD din comuna Bârnova, Mihai Bălan, a pus pe Facebook mai multe mesaje în care îl elogiază pe Nicolae Ceaușescu și regimul comunist. „Acesta este cel care v-a făcut oameni mari(...). Aprindeți-i o lumunare, măcar!”, se arată într-unul dintre mesajele transmise de edil, pe un grup de Facebook al comunei Bârnova. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a condamnat atitudinea primarului și îi solicită lui Marcel Ciolacu sancționarea sa.

„Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) îşi exprimă dezaprobarea fermă faţă de elogierea dictatorului Nicolae Ceaușescu de către primarul PSD, Mihai Bălan. Astfel de reacții publice ale unor lideri politici sau formatori de opinie trebuie sancționate de către autoritățile competente”, transmite ICCMER într-un comunicat de presă.

Institutul precizează că este nepermis ca la 30 de ani de la prăbușirea regimului, reprezentanți ai unor formațiuni politice să încerce să alimenteze falsuri istorice.

„Regimul comunist din România a făcut zeci de mii de victime, iar crimele și abuzurile comise înainte de 1989 sunt de necontestat. Este de nepermis ca la mai bine de 30 de ani de la prăbușirea regimului comunist din România reprezentanți ai unor formațiuni politice să încerce să denatureze istoria, să alimenteze falsuri istorice și să păteze, prin afirmațiile făcute în spațiul public, memoria celor care și-au pierdut viața sau au avut de suferit în perioada de după cel de-Al Doilea Război Mondial”, se arată în același comunicat.

De asemenea, ICCMER menționează că astfel de reacții sunt „o ofensă” adusă memoriei celor care au luptat uneori cu prețul vieții pentru apărarea valorilor democtratice.

„Având în vedere postarea primarului comunei Bârnova, îi solicităm pe această cale domnului Marcel Ciolacu, Președinte interimar al PSD, să ia măsuri urgente și ferme în vederea sancționării domnului Mihai Bălan”, solicită reprezentanții institutului.

Postarea edilului PSD a fost publicată pe un grup de Facebook destinat locuitorilor comunei Bârnova.

Foto: Captură Facebook

De asemenea, primarul a mai postat astfel de mesaje. „Un președinte patriot! Am absolvit o școală, am obținut o calificare, am învățat ce înseamnă munca, disciplina, bun simțul și respectul. Azi, fiecare este doar pentru el”, scrie edilul într-un alt mesaj.

Reacția PSD: Dreptul la liberă exprimare este garantat de Constituție

„Domnul primar a făcut această postare în nume personal, nu e o postare a PSD. Dreptul la liberă exprimare este garantat de Constituție. Că e bine, că e rău ce spune este strict problema dumnealui. Din punct de vedere politic va fi cel care va deconta sau nu.

Revenind la PSD, să nu uităm că PSD este urmașul partidului care l-a dat jos pe Ceaușescu.”, a declarat purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, la Digi24.

Acesta a explicat că părerea primarului este împărtășită de unii cetățeni pentru că este vina întregii clase politice pentru că „au ratat misiunea pe care au avut-o în ultimii 30 de ani” și astfel au apărut aceste curente de „nostalgie”.

„Dacă există asemenea derapaje, sunt în nume propriu, nu este un curent majoritar”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al PSD.

Redactor: Robert Kiss