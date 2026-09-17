PNL, despre guvernarea Bolojan: „Risipa a fost oprită”. Mesaj pentru viitorul guvern: „Să spună adevărul și să finalizeze proiectele”

Partidul Național Liberal susține că perioada în care Guvernul a fost condus de Ilie Bolojan a demonstrat că România poate fi administrată cu accent pe responsabilitate bugetară și reducerea risipei. Liberalii afirmă că aceeași direcție ar trebui păstrată și de viitoarele guverne, cu investiții în educație, sănătate, infrastructură și comunități.

Partidul Național Liberal transmite că România are nevoie, în continuare, de o guvernare bazată pe responsabilitate, competență și respect pentru banul public. Într-o postare publicată pe Facebook, formațiunea își prezintă perioada de guvernare condusă de Ilie Bolojan drept una în care, susține PNL, risipa a fost redusă, iar finanțele publice au fost gestionate cu mai multă atenție.

„Românii au văzut că țara poate fi guvernată cu responsabilitate, competență și respect pentru banul public”, transmite PNL.

Liberalii susțin că, în timpul guvernării conduse de Ilie Bolojan, „risipa a fost oprită”, iar interesul cetățenilor a fost pus înaintea „privilegiilor și a promisiunilor fără acoperire”.

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„În timpul guvernării conduse de Ilie Bolojan, risipa a fost oprită, finanțele publice au fost gestionate cu responsabilitate, iar interesul cetățenilor a fost pus înaintea privilegiilor și a promisiunilor fără acoperire”, afirmă PNL.

Partidul spune că direcția trebuie menținută și în perioada următoare și pledează pentru un guvern care să aibă o direcție clară, să fie format din oameni competenți și să își ducă proiectele asumate până la capăt.

„Țara noastră are nevoie, în continuare, de o direcție limpede, de oameni competenți și de un guvern care spune adevărul, duce proiectele până la capăt și folosește banii publici acolo unde pot schimba cu adevărat vieți: în educație, sănătate, infrastructură, comunități și investiții care creează locuri de muncă”, transmite formațiunea.

PNL afirmă, de asemenea, că responsabilitatea în administrarea banilor publici ar trebui să reprezinte un criteriu de bază pentru orice viitor guvern.

„Responsabilitatea, competența și respectul pentru banul public trebuie să rămână standardul oricărui viitor guvern”, mai arată liberalii.

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Editor : C.A.