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Premierul suedez Ulf Kristersson demisionează după înfrângerea în alegerile generale

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Ulf Kristersson
Premierul suedez Ulf Kristersson, înaintea unei dezbateri electorale la Stockholm. Sursa foto: Profimedia Images
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Ulf Kristersson, prim-ministrul Suediei, a demisionat, după ce blocul său de dreapta, aflat la guvernare, a fost învins la limită de opoziția de centru-stânga în alegerile generale din țară, potrivit BBC.

El a făcut anunțul într-o postare pe X joi după-amiază, după ce rezultatele preliminare de la alegerile de duminică au arătat că aproximativ 50.000 de voturi separă cele două blocuri din țara cu aproximativ 10 milioane de locuitori.

Partidele de opoziție conduse de Magdalena Andersson din partea social-democraților par să câștige 176 de locuri în Riksdag, Parlamentul suedez, cu 349 de locuri.

Kristersson, un conservator, fusese susținut la guvernare de Democrații Suedezi (SD), partid de extremă dreapta anti-imigrație, și le promisese posturi în cabinet dacă ar fi câștigat alegerile.

Blocul său de dreapta pare să câștige 173 de locuri în Riksdag, potrivit datelor de la Autoritatea Electorală Suedeză.

Rezultatele vor fi supuse certificării oficiale în zilele următoare și se așteaptă să fie finalizate în acest weekend.

În Suedia există două blocuri politice majore - cu patru partide de dreapta și patru de stânga, așa că suedezii sunt obișnuiți cu guvernele de coaliție și cu cele minoritare.

După demisia unui prim-ministru, președintele Riksdag-ului poartă discuții cu toate partidele pentru a propune un candidat pentru a fi următorul lider, care este apoi votat de parlamentari.

„Acum, președintele Camerei Reprezentanților va conduce următoarea etapă către un nou guvern. Prin prezenta, solicit să fiu eliberat din funcția de prim-ministru pentru a permite începerea imediată a acestor lucrări”, se arată în declarația lui Kristersson.

Într-un discurs postat pe Instagram, Andersson a spus: „Poporul suedez a votat pentru o nouă direcție pentru țara noastră”.

Social-democrații au condus în mod regulat guvernele suedeze de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace și au fost forța politică dominantă a țării pentru o mare parte din ultimul secol.

Liderul său, Andersson, este așteptat să revină la putere după patru ani de opoziție și a inițiat discuții cu celelalte partide de opoziție - Partidul Stângii, Partidul de Centru și Partidul Verde - pentru formarea unui guvern.

Însă discuțiile s-ar putea prelungi din cauza divergențelor majore dintre partide pe teme precum taxele.

După alegerile din 2022 din Suedia, a fost nevoie de 37 de zile pentru a forma un guvern, în timp ce în 2018 a fost nevoie de 134 de zile.

În demisia sa, Kristersson a declarat că opoziția se confruntă cu condiții „complicate” pentru formarea următorului guvern, „deoarece diversele declarații ale partidelor înainte de ziua alegerilor ar putea pune obstacole”.

Editor : Ș.R.

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