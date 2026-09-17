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AUR acuză „dezinformări, furt de identitate” în urma protestului violent din Piaţa Victoriei. Solicitare către Poliţie şi Jandarmerie

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Romania Farmers Protest
Violențe în Piața Victoriei. Foto: Profimedia Images
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AUR a reclamat, joi, dezinformări, furt de identitate” în urma protestului din Piaţa Victoriei, reclamând tentativele unor persoane de a se prezenta în spaţiul public drept reprezentanţi ai AUR, fără a avea această calitate. Potrivit formaţiunii, unii protestatari aveau un banner cu AUR Bacău”, deşi nu sunt membri ai formaţiunii. De asemenea, AUR afirmă că Marius Dorin Lulea nu mai reprezintă poziţia partidului şi cere Poliţiei şi Jandarmeriei să facă verificări cu privire la o persoană care a intervenit alături de forţele de ordine.

„Alianţa pentru Unirea Românilor solicită Poliţiei Române şi tuturor autorităţilor competente să îşi facă datoria şi să clarifice de urgenţă tentativele unor persoane de a se prezenta în spaţiul public drept reprezentanţi ai AUR, fără a avea această calitate, partidul sesizând deja instituţiile responsabile cu privire la acest aspect”, a anunțat, joi, AUR, într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Potrivit formaţiunii, la protestul din 15 septembrie aceste persoane au participat afişând un banner inscripţionat ”AUR Bacău”, deşi acestea nu sunt membri AUR şi nu au fost mandatate să reprezinte filiala din judeţul Bacău.

„Persoanele în cauză acţionează printr-un anume Vasile Botomei, condamnat anterior pentru fals şi uz de fals pentru însuşirea de calităţi oficiale. Solicităm autorităţilor să verifice întreaga situaţie şi să stabilească responsabilităţile care se impun”, au mai transmis reprezentanţii formaţiunii.

Aceştia precizează, de asemenea, că Marius Dorin Lulea nu mai ocupă nicio funcţie în cadrul Alianţei pentru Unirea Românilor şi nu reprezintă sub nicio formă poziţiile oficiale ale partidului.

„Opiniile şi declaraţiile sale îi aparţin exclusiv, iar în mai multe situaţii poziţiile exprimate de acesta sunt contrare ideologiei şi poziţiilor asumate oficial de AUR. Orice încercare de a prezenta declaraţiile lui Marius Lulea drept poziţii ale partidului este, prin urmare, eronată. Poziţiile AUR sunt comunicate exclusiv prin conducerea şi reprezentanţii mandataţi ai partidului şi prin canalele oficiale”, se mai arată în comunicatul AUR.

În acelaşi timp, AUR solicită Ministerului Afacerilor Interne şi Jandarmeriei Române să clarifice public identitatea şi rolul unui individ surprins în contextul incidentelor din Piaţa Victoriei din 15 septembrie, despre care au apărut imagini ce necesită explicaţii din partea autorităţilor: ”Potrivit informaţiilor şi imaginilor din spaţiul public, acesta ar fi fost observat atât în zona în care s-au produs acte de dezordine, cât şi intervenind alături de forţele de ordine în acţiuni de imobilizare a unor persoane. Tocmai pentru a evita speculaţiile şi dezinformarea, solicităm autorităţilor să stabilească şi să comunice cine este această persoană, în ce calitate a acţionat şi dacă avea vreo atribuţie oficială”.

Protestul fermierilor din Piaţa Victoriei a degenerat în violenţe extreme, jandarmii fiind nevoiţi să intervină în forţă.

Au existat acuzaţii în spaţiul public că parte dintre cei violenţi sunt susţinători AUR şi ai lui Călin Georgescu, politicienii AUR fiind acuzaţi că au confiscat protestul legitim al ciobanilor.

47 de persoane care au participat la violenţe au fost ridicate şi duse la audieri. Iniţial, şase au fost reţinute, ulterior alte cinci fiind reţinute.

Ultimele cinci persoane urmând a fi prezentate joi magistraţilor de la Judecătoria Sector 1 cu mandat de arestare preventivă.

Editor : Ș.R.

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