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Combustibilul lipsește din aproape jumătate dintre benzinăriile din Rusia. Orașul natal al lui Putin, cel mai afectat

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coada de masini la benzinarie in rusia
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Până la jumătatea lunii septembrie, deficitul de benzină s-a accentuat în Rusia: aproape una din două stații de alimentare nu mai are combustibil, scrie „Novaya Gazeta Europa”, citând datele serviciului gdebenzin. Astfel, benzina AI-92 lipsește la 45% dintre stațiile de alimentare, iar cea mai scumpă, AI-95, la 53%.

Pentru comparație: la sfârșitul lunii august, procentele erau de 33% și, respectiv, 38%. În același timp, crește numărul stațiilor de alimentare cu cozi și restricții la vânzarea de combustibil. În ultima săptămână, ponderea stațiilor de alimentare cu restricții a ajuns la 11–12%, față de media de 3,2% înregistrată în luna august. Se observă cozi la 20–27% dintre stațiile de alimentare.

Deficitul se resimte cel mai puternic în Sankt Petersburg și în regiunea Leningrad. Acolo, șoferii semnalează cozi cu o durată de peste două ore. În regiunea Leningradului, unde, în urma atacului ucrainean, a fost oprită cea mai mare rafinărie din nord-vestul Rusiei, „Kinef”, s-a interzis vânzarea a mai mult de 30 de litri de combustibil pe mașină până la 1 octombrie. Autoritățile au mai anunțat că, în regiune, s-au închis aproximativ 20% dintre stațiile de alimentare private și de mici dimensiuni. În plus, în ultima săptămână s-a înregistrat o penurie acută de benzină în Novorossiysk, Krasnodar, Irkutsk, Perm, Surgut, regiunile Rostov și Arhanghelsk, precum și în districtele autonome Yamalo-Nenets și Khanty-Mansi.

Deteriorarea situației a coincis cu un nou val de atacuri asupra rafinăriilor rusești. În luna august, publicația a înregistrat cel puțin 23 de atacuri reușite asupra rafinăriilor — aproape de două ori mai multe decât în iulie. Printre acestea s-au numărat cei mai mari producători din top 10: „Slavneft — YANOS” din Iaroslavl, NORSI din Nijni Novgorod, „Kinef” din Kirish și rafinăria din Perm. În septembrie, Forțele Armate ale Ucrainei au lansat atacuri asupra „Taneco” din Tatarstan, precum și asupra rafinăriilor din Ryazan, Syzran și Saratov. Ultimele trei și-au întrerupt activitatea. Întreprinderile aparțin „Rosneft” și au o capacitate totală de peste 32 de milioane de tone pe an.

La începutul lunii septembrie, președintele Vladimir Putin a declarat că rușii trebuie să fie „pregătiți” pentru un deficit prelungit de benzină. El a recunoscut că autoritățile nu se așteptau la o serie de atacuri asupra obiectivelor din sectorul energetic, care au dus la scăderea rafinării petrolului în țară la cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani. Drept urmare, producția de benzină abia mai acoperă două treimi din cererea internă. Deficitul provoacă, de asemenea, o creștere a prețurilor. Potrivit Rosstat, la 15 septembrie, comparativ cu decembrie 2025, prețul benzinei a crescut în medie cu 21% în Rusia.

Editor : A.R.

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