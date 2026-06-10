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Eugen Tomac a definitivat lista viitorilor miniștri. Ce nume vor face parte din Guvern (surse)

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Eugen Tomac. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
Cum arată lista miniștrilor

Eugen Tomac, premierul desemnat, a definitivat lista miniștrilor. O parte dintre nume au venit încă de ieri, pe surse, iar astăzi au urmat, în completare, ultimele. Printre numele vehiculate se numără consilieri ai președintelui, dar și numeroși oameni apropiați în trecut de lumea politică. 

Eugen Tomac anunțase luni, la finalul întâlnirii cu liderii PNL, că lista viitorilor miniștri e aproape gata și urmează să fie finalizată până miercuri. „Lista încă nu am finalizat-o, dintr-un motiv foarte simplu. Îmi doresc ca pentru fiecare minister să am cel puțin 2-3 propuneri, iar decizia privind fiecare ministru pe care îl voi propune Parlamentului să fie decizia mea. Pentru o parte dintre membrii viitorului Cabinet discuțiile s-au încheiat, pentru câteva ministere urmează azi și mâine, cel târziu miercuri să finalizez formula de Cabinet”, a declarat Tomac.

Cum arată lista miniștrilor

Eugen Tomac a avut numeroase întâlniri în ultimele zile și mai multe nume pe lista scurtă a posibililor miniștri. Iată varianta finală, potrivit informațiilor Digi24: 

• Ministerul Afacerilor Interne - Trifan Tiberiu (a fost secretar de stat în MAI în Guvernul Cioloș, în prezent e consulul României la Madrid);
• Ministerul Finanțelor - Bogdan Glăvan;
• Ministerul Justiției - Cosmin Soare Filatov (consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme constituționale);
• Ministerul Sănătății - Șerban Dragoslovescu (manager Spitalul Foișor);
•  Ministerul Afacerilor Externe - Luca Niculescu (secretar de stat in MAE si coordonatorul aderării României la OCDE, fost ambasador la Paris);
• Ministerul Educației - Sorin Costreie (în prezent consilier prezidențial pe Educație și Cercetare);
• Ministerul Culturii - Adrian Papahagi - (a candidat fără succes pentru un mandat de deputat din partea PDL și apoi a ajutat la înființarea PMP. Din 2014 s-a retras din politică);
• Ministerul Muncii - Diana Morar (fost parlamentar PNL, dar și secretar de stat la Ministerul Justiției);
• Ministerul Dezvoltării - Vladimir Ionaș (sociolog);
• Ministerul Economiei – Florin Duma;
• Ministerul Apărării - Dan Neculăescu (Ambasadorul României la NATO);
• Ministerul Energiei - Corina Popescu (fostă directoare Electrica și Transelectrica);
• Ministerul Transporturilor - Ionuț Mașala (director economic CNAIR);
• Ministerul Mediului - Teodor Dulceață (secretar general adjunct al ministerului in prezent);
• Ministerul Agriculturii - Nicolae Istudor (rectorul ASE);
• Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Carmen Moraru (secretar de stat in MIPE);

 

Editor : Andreea Ghiorghe | Sebastian Eduard

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