Cine va fi ministru interimar al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Anunțul lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan îl va propune pe Radu Miruță, actual ministru al Economiei, să preia conducerea interimară a Ministerului Apărării Naționale, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat.

„Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României. Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, a transmis Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Șeful Executivului urmează să îl propună pe Radu Miruță, ministrul Economiei, să preia interimar și Ministerul Apărării.

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului apărut pe tema studiilor sale. Anterior, mai mulți colegi din conducerea partidului îi ceruseră retragerea.

„Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni”, a scris Moșteanu pe pagina sa de facebook.

