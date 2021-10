Ciolacu, despre consultări: Nu mai are rost să mergem la o mascaradă. PSD a mâncat această pâine

Dacă vor fi consultări doar formale, PSD nu va participa, a spus, marți seara, președintele Marcel Ciolacu: „Nu mai are rost să mergem la o mascaradă, unde să ni se spună cât de gravă este situația. PSD a mâncat această pâine”, afirmă liderul PSD, potrivit Mediafax.

„Eu nu vreau să forțez lucrurile. Vreau să existe un principiu și apoi să venim fiecare cu specialiștii noștri”, spune Marcel Ciolacu, marți seara, la Antena 3, întrebat cum ar arăta un guvern de specialiști în opinia PSD.

Ciolacu spune că diferența dintre cei care au format Guvernul până acum și PSD este că PSD are specialiștii, pe când ceilalți doar îi invocă.

„O să venim cu specialiști pe fiecare domeniu și îi vom alege pe cei mai buni pentru această perioadă critică în România. Stăm pe o bombă socială. Nu realizează. Pică tot capitalul românesc. Este o abrambureală și continuăm cu aceleași minciuni, și cu PNRR-ul. Trebuie să înțelegem că soluțiile sunt în interiorul României. Nu vin salvările din exteriorul României. Capitalul românesc, energia românească, muncitorii români... noi vindem acum povești. S-au împrumutat peste 50 de miliarde. Vin 30 de miliarde de la PNRR. Care este diferența? Cu ce a crescut nivelul de trai, după ce Cîțu s-a împrumutat cu 40 de miliarde?”, declară președintele PSD.

Ciolacu mai spune că sunt încă 14 miliarde de euro de atras din fonduri europene din exercițiul bugetar precedent, din granturi, nu din împrumuturi.

Întrebat dacă acesta este mandatul cu care merge la consultări cu președintele Iohannis, Ciolacu a răspuns. „Trebuie să vedem întâi forma de invitație a președintelui. Dacă este una formală, ca și data trecută, eu o să recomand colegilor mei să nu mergem la Cotroceni. Nu mai are rost să mergem la o mascaradă sau unde să ni se pună cât de gravă este situația. PSD a mâncat această pâine. Am venit și ne-am asumat când l-am votat pe domnul Orban și am văzut ce a urmat și în ce dezastru am ajuns”.

Întrebat, în continuare, dacă regretă votul pentru Guvernul Orban, Ciolacu a spus că nu îi pare rău de vot, ci de faptul că s-a produs „un dezastru” în zona sectorului medical, în timpul gestionării de către Guvernul Orban.

„N-am crezut că pot fi oameni atât de mici, atât de ipocriți, atât de falși, care n-au nicio empatie, cinici. Acești oameni sunt cinici”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Editor : Liviu Cojan