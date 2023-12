Ciolacu: E cazul ca România să intre într-o etapă de digitalizare. Dacă nu se poate cu vorba bună, forţat

România trebuie să intre într-o etapă de digitalizare, dacă nu se poate „cu vorba bună, forţat”, a declarat, luni, premierul Marcel Ciolacu, care a arătat că există probleme la graniţe, un exemplu în acest sens fiind cazul primarului din Baia Mare, Cătălin Cherecheş.

El a adăugat că se bucură pentru faptul că s-au declanşat negocierile privind spaţiul Schengen, pentru că România era „blocată”.

Întrebat ce ar însemna sporirea controalelor, premierul dat drept exemplu cazul Cherecheş şi a adăugat că este necesară o etapă de digitalizare.

„Să nu se mai întâmple incidente cum a fost cu domnul Cherecheş, de exemplu. În primul rând trebuie o digitalizare, trăim în altă etapă a lumii, trebuie să înţelegem că nu putem continua ca formularul electronic să-l depunem în continuare la «ghişeul 3». Ne trebuie o digitalizare pe frontieră. Avem un program, după cum bine ştiţi, de 1,2 miliarde de euro, de la Comisie, pentru frontiera cu Ucraina. Avem deja un punct de frontieră pilot cu Serbia care funcţionează foarte bine. Trebuie să ne implicăm. În momentul acesta, într-un punct de trecere de frontieră sunt patru sisteme de digitalizare: unul are Poliţia, unul îl are Vama, unul îl are nu ştiu cine. Toate cele patru sisteme nu sunt integrate. Este cazul ca România să intre într-o etapă de digitalizare, dacă nu se poate cu vorba bună, forţat”, a subliniat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a anunţat anumite modificări, în perioada următoare, atât la Vămi, cât şi la ANAF. „În perioada următoare o să venim cu anumite modificări, poate vor fi şi modificări legislative pentru eficienţă. Sunt total nemulţumit de activitatea în această zonă, în acest moment, nu neapărat de conduceri sau de... Au funcţionat pe alte principii. Eu văd cu totul şi cu totul altă funcţionare, mai ales că vedeţi că ne apropiem totuşi să reuşim să intrăm în Schengen”, a precizat el.

