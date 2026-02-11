Ciolacu îl acuză pe Bolojan că a făcut „o şmecherie contabilicească” pentru reducerea deficitului. „Ca să fie salvatorul României”

Fostul premier Marcel Ciolacu l-a atacat din nou pe prim-ministrul Ilie Bolojan, acuzându-l, fără a-i pronunţa numele, de „şmecherii contabiliceşti” legate de cifrele privind deficitul cash şi despre ipocrizie. El spune că măsurile actualului guvern vor duce „la o criză majoră socială în România cât de curând”.

„S-a dus duşmanul Ciolacu, s-a terminat. Găleţile de lături care mi s-au pus în cap, vreau să vă anunţ că eu am lăsat România cu a doua creştere economică din Uniunea Europeană. În acel moment, douăsprezece state europene cu economii mai dezvoltate decât România intraseră în recesiune sau avuseseră scăderi dramatice economice. Ne aflăm acum cu primul trimestru al actualului prim-ministru care este la minus 0,2. Dacă următorul trimestru va fi tot cu o scădere economică, România intră oficial în recesiune”, a afirmat Marcel Ciolacu miercuri seară, la România Tv, potrivit News.ro.

Fostul prim-ministru a susţinut că în perioada mandatului său a scăzut inflaţia, aceasta crescând din nou în perioada actualului Executiv.

„Am luat inflaţia cu peste zece, am lăsat-o la sub cinci şi în doar trei luni de guvernare a prim-ministrului Bolojan o avem din nou peste zece. Este a cincea lună în care scade consumul în România. Cu alte cuvinte, premisele pentru următorul trimestru sunt la fel. (...). Eu am mărit salariile la profesori, am venit cu noua lege a pensiilor care a făcut dreptate la 3,7 milioane de pensionari. (...) Ce nu suport e minciuna şi mizeria şi ipocrizia. Au făcut o şmecherie contabilicească. Deci tot ce era la mine pe împrumuturi a fost trecut pe grant. Cu alte cuvinte, sumele s-au compensat. Şi în noiembrie a venit o rectificare spunând că va avea un deficit de 8,4% şi a închis cu un 7,7% ca să fie salvatorul României, dar de fapt e o minciună”, a adăugat Ciolacu.

„Va duce la o criză majoră socială”

El a susţinut că este prim-ministrul în timpul căruia s-a construit cel mai mult în privinţa infrastructurii rutiere şi s-au făcut cele mai mari investiţii de după 1989.

„Îmi pare rău să spun, rămân în continuare premierul cu cei mai mulţi kilometri de autostradă şi cu cele mai mari investiţii post-decembriste din istoria României. Ăsta este adevărul”, a spus Ciolacu.

El a vorbit despre „costuri imense” ale deciziilor luate recent de Guvern.

„În afară de faptul că s-a creat o tensiune în interiorul coaliţiei şi vedeţi că din ce în ce mai greu se comunică, costurile la populaţie cu această scădere dramatică de consum, cu îngheţarea salariilor, cu această toporişcă deasupra capului, cu scumpirile la energie, tot va duce la o criză majoră socială în România cât de curând. Eu înţeleg toată politica, nu înţeleg ipocrizia. Şi costurile pentru ca tu să demonstrezi că eşti salvatorul României”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

El a susţinut că s-au luat măsuri „fără nicio coerenţă economică” şi „după ureche, într-o grabă”.

„Nu se poate face numai ce vrea prim-ministrul”

Marcel Ciolacu a mai spus că „nu va funcţiona această coaliţie dacă se continuă în acest ritm”.

„Eu cred că e cazul să ne aşezăm la masă, atât PSD-ul, cât şi PNL-ul, cât şi USR-ul, cât şi UDMR-ul. Şi trebuie cumva găsită o coerenţă şi în comunicare. Trebuie cumva să se spună şi adevărurile, să nu mai încercăm să mutăm vina de la unii la alţii şi să nu mai băgăm toată mizeria sub preş şi toate atacurile, fiindcă nu va funcţiona această coaliţie dacă se continuă în acest ritm. Nu se poate face într-o coaliţie numai ce vrea prim-ministrul”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El a pledat pentru nevoia ca politicienii să fie „un pic mai responsabili”.

„Trebuie să găsite soluţii în acest moment pentru capitalul autohton, trebuie să treacă acel pachet de relansare economică, eu nu spun că e perfect, e perfectibil. Şi cred că e momentul să devenim un pic mai responsabili, fiindcă vor veni nori negri deasupra României. Eu cred că vom intra în recesiune şi va fi foarte complicat atât pentru clasa politică, dar mai ales va fi foarte complicat pentru economie”, a spus fostul premier.

Întrebat dacă, în opinia sa, va fi respectat protocolul coaliţiei, fostul lider al PSD a răspuns: „Să ajungem până acolo”.

Editor : B.P.