Ciolacu, întrebat dacă a lipsit la recepția de Ziua Națională de la Cotroceni pentru că ar fi plecat în Dubai: Timpul liber mă privește

Marcel Ciolacu a fost întrebat marți dacă a lipsit la recepția organizată pe 1 decembrie de Administrația Prezidențială cu ocazia Zilei Naționale, pentru că ar fi fost în Dubai. Președintele Camerei Deputaților a răspuns: „Cred că timpul meu liber mă privește”.

G4Media a scris că președintele PSD Marcel Ciolacu a plecat în Dubai în minivacanța de Ziua Națională, împreună cu vicepremierul Grindeanu, liderul deputaților PSD, Alfred Simonis și președinta Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.

Întrebat dacă informația este adevărată, Ciolacu a răspuns: „Cred că timpul meu liber mă privește”.

Liderul social-democraților nu a participat la recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni, deși a fost de dimineață la parada militară.

Întrebat dacă este un semn privind starea coaliției de guvernare, acesta a spus: „Nu este niciun semn. Eu coaliția o am cu domnul Ciucă, nu cu domnul Președinte. Nu e un mesaj pentru nimeni. Fiecare are prioritățile lui. Am fost la defilare împreună, mi se pare normal ca și președinte al Camerei, pe urmă fiecare dintre noi timpul liber ni-l așezăm”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a spus la Digi24 că președintele Camerei Deputaților a avut probabil „o problemă care nu i-a permis să participe”.

