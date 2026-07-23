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Preşedinta Indiei, primită de Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni. Convorbirile vor viza consolidarea Parteneriatului extins

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Nicușor Dan și președinta Indiei, Droupadi Murmu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedinta Indiei, Droupadi Murmu, a fost primită, joi, de preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni. Aceasta se află într-o vizită de stat în România până sâmbătă, la invitaţia părţii române.

Nicușor Dan și președinta Indiei, Droupadi Murmu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Nicușor Dan și președinta Indiei, Droupadi Murmu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Nicușor Dan și președinta Indiei, Droupadi Murmu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 1 din 5
Nicușor Dan și președinta Indiei, Droupadi Murmu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Nicușor Dan și președinta Indiei, Droupadi Murmu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 2 din 5
Nicușor Dan și președinta Indiei, Droupadi Murmu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Nicușor Dan și președinta Indiei, Droupadi Murmu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 3 din 5
Nicușor Dan și președinta Indiei, Droupadi Murmu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Nicușor Dan și președinta Indiei, Droupadi Murmu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 4 din 5
Nicușor Dan și președinta Indiei, Droupadi Murmu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Nicușor Dan și președinta Indiei, Droupadi Murmu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 5 din 5
Nicușor Dan și președinta Indiei, Droupadi Murmu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Convorbirile oficiale dintre cei doi şefi de stat vor viza consolidarea Parteneriatului extins dintre România şi India, în contextul aniversării, în 2028, a 80 de ani de relaţii diplomatice bilaterale, a informat Administraţia Prezidenţială.

Conform sursei citate, dialogul va urmări dezvoltarea relaţiilor interumane prin intensificarea schimburilor culturale, academice, sportive, precum şi în domeniile cercetării şi inovării, alături de aprofundarea cooperării economice bilaterale. Se remarcă, în acest sens, dinamica ascendentă a relaţiei, evidenţiată în special după adoptarea în 2024 a Declaraţiei comune de marcare a zece ani de Parteneriat extins şi pe fondul consolidării fără precedent a Parteneriatului strategic dintre Uniunea Europeană şi Republica India, a menţionat sursa citată.

Cei doi preşedinţi vor avea convorbiri oficiale, la finalul cărora vor susţine declaraţii de presă comune.

Ulterior, este programat un dineu de stat în onoarea lui Droupadi Murmu.

În marja vizitei de stat, vineri va avea loc un Forum economic bilateral, inaugurat de cei doi preşedinţi, la care vor lua parte reprezentanţi ai mediului de afaceri din România şi India, precum şi ai autorităţilor române.

Administraţia Prezidenţială apreciază că vizita de stat a preşedintei Republicii India în România reprezintă un moment de referinţă în relaţia bilaterală, marcând reluarea dialogului politic la cel mai înalt nivel, după un interval de două decenii.

Cea mai recentă vizită a unui şef de stat român în Republica India a avut loc în anul 2006, iar în 1994 a fost ultima vizită a unui preşedinte al Indiei în România.

Editor : Liviu Cojan

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